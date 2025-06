Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 28 juin 2025, 5 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du Loto de ce samedi 28 juin. La FDJ vous offre la chance de remporter la somme de 5 millions d'euros.

Il n'y a encore pas eu de gagnant au tirage du Loto, alors la cagnotte augmente de million en million. Ce samedi 28 juin, la FDJ vous propose de remporter la somme de 5 millions d'euros ! De quoi vivre à l'aise et sans aucun souci d'argent pendant plusieurs années. Le saviez-vous ? Si vous remportez le jackpot au Loto, la Française des Jeux vous propose un accompagnement gratuit avec un conseiller financier ou comptable, un psychologue et même des avocats ou experts fiscaux. Cet accompagnement n'est pas obligatoire mais est fortement conseillé. On ne passe pas de la vie normale à la vie de millionnaire sans accompagnement !

Avant de prendre rendez-vous chez un comptable et un psychologue, il faut d'abord jouer, et c'est facile ! Rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ, vous pouvez aussi aller en point de vente physique de la Française des Jeux si le vôtre est ouvert le weekend. Remplissez votre grille ou demandez votre flash pour 2,20 euros. Pour remplir une grille, il faut cocher 5 numéros sur 49 et 1 numéro chance sur 10. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! Vous avez déjà réfléchi à ce que vous pourriez faire avec 5 millions d'euros ? Pourquoi pas un voyage pour commencer, celui de vos rêves ! Ensuite, de beaux cadeaux pour votre entourage, et pourquoi pas une belle voiture pour vous, ou même une nouvelle maison !

Les résultats