Face à la canicule, ces maires prennent une décision radicale pour la santé "des plus petits"

Plusieurs municipalités ont pris une décision radicale face à la vague de chaleur qui touche une grande partie de la France. L'organisation des parents et des élèves devrait être chamboulée en ce début de semaine.

Une chaleur suffocante et inquiétante. Ce lundi 30 juin 2025, quasiment toute la France métropolitaine est en vigilance canicule. Dans le détail, 84 départements sont placés en vigilance orange et 7 sont en vigilance jaune. Les températures, elles, oscillent entre 33 et 40 °C voire 41 °C localement, et c'est sur le pourtour méditerranéen qu'il fera le plus chaud. Les journées son chaudes et les nuits sont tropicales avec un mercure qui ne descend pas en dessous des 25°C sur la majorité du territoire. Voilà pourquoi, la situation pourrait devenir critique dans nos écoles.

La ministre de l'Education nationale Elisabeth Borne a annoncé ce dimanche que "200 écoles publiques qui feront l'objet d'une fermeture partielle ou totale lundi, mardi ou mercredi". Pour les plus petits, elle a insisté sur la nécessité d'avoir des échanges "entre le rectorat, le maire, le préfet" et l'Education nationale. Elle a aussi parlé de l'impératif d'organiser un accueil pour les parents sans solution de garde. Concernant les plus grands, les oraux du bac de français doivent avoir lieu cette semaine. Elisabeth Borne a donc appelé à "faire preuve de souplesse", à la fois pour les correcteurs et pour les élèves fragiles, mentionnant notamment la possibilité "d'adapter les heures de passage".

"Garantir le bien-être des enfants"

Malgré toutes les précautions anticipées, et celles qui se mettront en place dans les prochaines heures, certaines municipalités ont décidé de prendre les devants en fermant tout simplement leurs établissements publics face à a chaleur persistante. Tours, a annoncé la fermeture de toutes les écoles de la ville dans l'après-midi lundi 30 juin et mardi 1er juillet. La municipalité appelle "à la vigilance et prend des mesures pour protéger les enfants, le personnel de l'Education nationale et de la ville" face à "un épisode de canicule particulièrement intense à partir de ce week-end et qui doit s'intensifier lundi et mardi, avec des températures dépassant les 40 °C". "Les enfants devront être récupérés à 11h30 ou à 13h30 après le déjeuner, impérativement", précise la municipalité dans son communiqué. Ici, 10 000 élèves sont concernés.

Même constat dans le Vaucluse, plusieurs communes laisseront les portes de leurs écoles fermées, comme au Thor et à Cavaillon. Plusieurs communes de la Nièvre et de la Seine-et-Marne ont pris la même décision. La ville de Melun a d'ores et déjà annoncé la fermeture de ses écoles les mardi 1er et mercredi 2 juillet "par mesure de précaution" et pour "garantir le bien-être des enfants face au températures extrêmes annoncées". À Ecommoy, dans la Sarthe, c'est l'école maternelle qui verra son rideau baissé ce lundi après-midi. "On connaît nos bâtiments, on connaît nos écoles. On se doit d'être précautionneux avec le plus petits", réagissait le maire de la commune, Sébastien Gouhier, dans les colonnes du Maine Libre.

Le ministère de l'Education nationale indique qu'en "fonction de l'évolution de la situation météorologique, notamment en cas de passage en vigilance rouge, les autorités préfectorales pourront décider, si nécessaire, de la fermeture temporaire de certains établissements scolaires afin de garantir la sécurité des élèves et des personnels". Elisabeth Borne plaide pour "des décisions au cas par cas selon les territoires" car "des parents peuvent aussi être mis en difficulté" par ces fermetures d'établissements. L'accueil des élèves que les parents ne peuvent pas garder constitue donc un des enjeux clés de ces prochains jours.