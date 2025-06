Ecoles et canicule : à partir de quelles températures sont-elles fermées ?

Environ 200 écoles ferment leurs portes face à la vague de chaleur que connaît la France. L'établissement de vos enfants en fera-t-il de même ? Les éléments de réponse fournis par le ministère de l'Education nationale.

200 écoles fermées en ce début de semaine, la conséquence d'une vague de chaleur persistante sur une majorité du pays. À Tours (Indre-et-Loire), 58 écoles seront fermées lundi 30 juin et mardi 1er juillet. Même constat dans le Vaucluse, plusieurs communes laisseront les portes de leurs écoles fermées, comme au Thor et à Cavaillon. Plusieurs communes de la Nièvre et de la Seine-et-Marne ont pris la même décision. La ville de Melun (Seine-et-Marne), elle, annonce la fermeture de l'une de ses écoles, mardi 1er et mercredi 2 juillet sur décision de la mairie.

"Le matin, il fait 28 à 29 degrés dans les salles de classe malgré l'aération, et l'après-midi, on peut monter jusqu'à 33 ou 34 degrés. À terme, si vraiment il fait très chaud, on risque des malaises", prévient Emmanuel Adjouadi, adjoint au maire en charge de la vie associative et de la démocratie de proximité dans les colonnes du Monde.

Des températures jusqu'à 41 °C ce lundi

Ces mesures concernant les fermetures de certains établissements ont été saluées par les syndicats enseignants. "C'est nécessaire (...) Beaucoup de nos établissements scolaires ne sont pas du tout adaptés aux fortes chaleurs, particulièrement les écoles primaires", réagit sur LCI Jean-Rémi Girard, président du syndicat national des lycées, collège, écoles et du supérieur. "Certains enseignants peuvent avoir des antécédents médicaux ou des choses qui font qu'ils ne peuvent pas travailler lorsqu'il fait 38°C dans une salle de classe (...) O n parle aussi d'enfants de trois ans, très vulnérables à la chaleur", poursuit-il.

Existe-t-il une règle en la matière ? Les élèves seront-ils invités à rester chez eux au-delà d'une certaine température ? Les écoles peuvent-elles fermer selon la météo ? Pour rappel, en ce début de semaine, l es températures, oscillent entre 33 et 40 °C voire 41 °C localement, et c'est sur le pourtour méditerranéen qu'il fera le plus chaud. L'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) fixe par exemple des seuils au-delà desquels la chaleur peut constituer un risque pour la santé d'un salarié.

Au-delà de 30°C pour une activité sédentaire : c'est le cas du salarié qui travaille à un bureau devant un ordinateur. Et au dessus de 28°C pour un travail nécessitant une activité physique (le travail sur les chantiers de BTP). Et pour les écoliers ? Difficile à dire, alors que la canicule représente un risque majeur pour les jeunes enfants qui font partie des populations les plus vulnérables en période de canicule.

L'Education nationale plaide pour le "cas par cas"

Dans ce contexte, l e ministère de l'Education nationale confirme qu'en "fonction de l'évolution de la situation météorologique, notamment en cas de passage en vigilance rouge, les autorités préfectorales pourront décider, si nécessaire, de la fermeture temporaire de certains établissements scolaires afin de garantir la sécurité des élèves et des personnels". Plutôt qu'un seuil au-delà duquel les élèves seraient invités à rentrer chez eux, la ministre de l'Education nationale, Elisabeth Borne, plaide pour "des décisions au cas par cas selon les territoires" car "des parents peuvent aussi être mis en difficulté" par ces fermetures d'établissements. Il n'y a donc pas de température à partir de laquelle les écoles ferment, mais le bon sens doit être de mise.

De plus, "des aménagements spécifiques du fonctionnement des écoles et établissements scolaires pourront être mis en place en concertation avec les collectivités locales", précise le ministère dans un communiqué. "Dans ce cadre, lorsque cela est possible, les parents pourront garder leurs enfants à domicile s'ils le souhaitent", a-t-il ajouté. Les établissements scolaires doivent "adapter leur organisation et l'utilisation des lieux en fonction de l'exposition au soleil, afin d'accueillir les élèves dans des espaces préservés de la chaleur", ​​​​​apprend-on.