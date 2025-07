C'est à cette date que la canicule prendra fin presque partout, ça approche !

Une canicule historique touche la France depuis plusieurs jours. Elle s'approche enfin de son terme.

Depuis quelques jours, les chaleurs sont insoutenables en France. La canicule qui a commencé ce week-end a pris de l'ampleur suite à un anticyclone qui recouvre l'Europe de l'Ouest, alimenté en air chaud venant d'Afrique. Le mois de juin s'est terminé sous des chaleurs intenses, avec un indicateur thermique à 27,8°C à l'échelle nationale selon La Chaine Météo. Il arrive en deuxième position des mois de juin les plus chauds depuis 1900.

Le mardi 1er juillet a été la journée la plus chaude avec entre 35 et 38°C en moyenne, accompagnés de pointes allant jusqu'à 42°C. 16 départements avaient alors été placés en vigilance rouge, notamment en région parisienne. La nuit de mardi à mercredi a été remarquablement étouffante. Seuls les bords de Manche sont restés à l'écart de la chaleur.

Ce mercredi, les maximales ont commencé à baisser sur la façade ouest avec l'arrivée d'une masse d'air océanique. Il fait encore très chaud à l'est. En Ile-de-France et dans le centre du pays, les températures restent caniculaires. Des orages se développent en cours de journée, notamment sur la moitié est. Jeudi, les températures baissent sur les trois quarts du pays, avec le retour d'une masse d'air moins chaude venue de l'Atlantique et de la Manche. L'air devient plus respirable, retombant sous la barre des 30°C dans la moitié nord. Certaines villes, et notamment Paris, vont perdre une dizaine de degrés par rapport à mardi. Les nuits seront aussi plus clémentes. La canicule prendra donc fin sur une large partie du territoire. Le sud-est reste à part du rafraichissement.

© La Chaine météo

Pour le début des vacances scolaires, on ne parlera donc plus de canicule. La France se situera alors entre l'anticyclone d'Europe occidentale et des perturbations britanniques. Si quelques degrés pourront être regagnés vendredi et samedi, dimanche, une journée pluvieuse est annoncée sur une grande partie du pays avec un large rafraichissement y compris sur le pourtour méditerranéen.

Pour la semaine prochaine, "les températures sont en baisse jusqu'en milieu de semaine en repassant très légèrement en-dessous des normales avant une nouvelle hausse des températures en fin de semaine sous l'influence d'un temps globalement sec, un peu plus humide sur le relief ", annonce Météo France.