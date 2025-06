Dôme de chaleur : bien comprendre ce phénomène qui a amené la canicule

Une grande partie de la France est placée sous un "dôme de chaleur". Un phénomène anticyclonique naturel à l'origine des fortes températures constatées.

L'épisode de chaleur actuel est historique. Jamais la vigilance canicule n'avait concerné autant de départements en même temps. Elle est la deuxième de l'année alors que l'été vient tout juste de commencer et le signe que l'été sera suffocant, comme l'avaient prévu Météo-France et le ministre de la Santé. Justement, la station météorologique a élevé son niveau d'alerte au stade "rouge" pour 16 départements français à partir du mardi 1er juillet, à midi.

Le pic de la canicule est attendue pour mardi 1er et mercredi 2 juillet 2025, avec "des minimales très élevées, comprises entre 20 et 24°C voire un peu plus très localement", notamment durant la nuit "et des maximales atteignant 36 à 40°C avec quelques pointes à 41°C", précise Météo-France. Dans ces conditions, difficile, voire impossible dans certaines régions de l'Hexagone de parvenir à se rafraîchir correctement. La faute à un phénomène météorologique naturel : le dôme de chaleur.

Le dôme de chaleur s'apparente à un couvercle posé sur une casserole. Sans lui, la chaleur pourrait s'échapper par le haut, mais ici, elle reste emprisonnée. Voilà pourquoi, la température est de plus en plus chaude. Comme l'explique clairement Météo-France, le dôme de chaleur est un "anticyclone qui stagne, bloque la pluie, le vent et la remontée d'air chaud". "Les masses d'air chaud (...) s'auto-entretiennent, voire se réchauffent de jour en jour", et si ces "blocages de hautes pressions existent en toute saison, c'est au printemps et surtout en été que le soleil est suffisamment puissant pour favoriser à la fois un ensoleillement puissant et des températures très élevées ou caniculaires", peut-on lire.

"Un phénomène météorologique qui existe depuis toujours"

Dans les faits, de l'air chaud est emprisonné à tous les étages de l'atmosphère, dans une zone de hautes pressions. Une compression de la masse d'air par l'intermédiaire de mouvements du haut vers le bas entretiennent les masses d'air chaud, voire les réchauffent. En ce moment, l'anticyclone qui touche la France est issu d'un air chaud venu d'Afrique et d'Espagne. Il est coincé au dessus du pays par un "jet-stream", ou vent de haute altitude. Ce sont ces vents qui vont former un "couvercle", l'air frais ne peut alors plus y entrer : c'est le dôme de chaleur.

Si ce "phénomène météorologique existe depuis toujours", le réchauffement climatique "amplifié par l'homme (...) aggrave le phénomène de dôme de chaleur dans son intensité", confie le prévisionniste François Gourand, auprès de TF1. Une baisse des températures s'amorcera mercredi 2 juillet sur les régions proches de la Manche et la façade atlantique, "prémices d'un probable rafraîchissement sensible jeudi d'ouest en est, se généralisant à tout le pays en fin de semaine, sauf près de la Méditerranée où les fortes chaleurs pourraient persister", conclut Météo France.