Vigilance orages : 18 départements concernés, ça devient sérieux ce mardi et mercredi

De violents orages devraient s'abattre sur la France en ce milieu de semaine. Plusieurs départements ont justement été placés en vigilance jaune.

Ce mardi sera la journée la plus chaude de la semaine. Et si le sud du pays n'a pas été placé en vigilance rouge pour "canicule", plusieurs départements sont, en revanche, en alerte jaune pour "orages", ce mardi 1er juillet 2025. Accompagnés de pluie, ils devraient rafraîchir l'air ambiant pour la fin de semaine, à l'exception du pourtour méditerranéen où de fortes chaleurs vont persister malgré les précipitations.

L'alerte est prévue de midi à 21 heures par Météo-France, qui place pas moins de 18 départements en vigilance jaune pour "orages" : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ariège, l'Aude, le Gard, la Haute-Garonne, l'Hérault, l'Isère, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var, le Vaucluse, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

Les premiers orages arrivent par le sud-est

Les orages risquent d'être violents. En effet, après plusieurs journées de fortes chaleurs, le sol devient très chaud et cette température élevée entre en conflit avec la fraîcheur de l'air au niveau des nuages. Cela crée des nuages importants et à haute altitude, dans lesquels se forme de l'activité électrique. Les premiers orages arriveront par le sud-est et s'étendront sur tout le pourtour méditerranéen.

Des "orages se déclencheront sur les reliefs ce mercredi 2 juillet, puis éventuellement plus largement sur le pays jeudi 3 juillet. Vendredi 4 juillet, cette dégradation orageuse se poursuivra dans le sud du pays", indique Météo-France.

"La canicule se maintient partout ailleurs et atteint son paroxysme entre le centre et le nord-est du pays", prévient tout de même La Chaîne météo. Après une accalmie dans la nuit de mercredi à jeudi, de nouveaux orages éclateront bien dans le quart sud-est jeudi après-midi, avec des températures toujours aussi hautes allant rarement sous les 30°C. Le nord-est devrait également être touché.

Une baisse des températures en fin de semaine

Mercredi, "un rafraîchissement commence à se mettre en place par la Manche et la façade Atlantique. On commencera à surveiller de près une potentielle forte dégradation orageuse dans la zone de conflit entre l'air très chaud et l'arrivée d'air plus frais par l'ouest entre jeudi et vendredi", précise La Chaîne Météo. Les très fortes chaleurs vont résister jeudi, avant que la canicule ne prenne fin dans le sud-est, après une dernière nuit tropicale. Attention, les températures resteront toutefois élevées.

Effectivement, la canicule devrait bien prendre fin vendredi, après le passage de cet épisode orageux. Il fera toujours chaud, mais les températures se rapprocheront des normales de saison. Météo France prévoit entre 21°C et 33°C vendredi après-midi, des températures maximales bien loin des 41°C attendus mardi. La grande différence se fera surtout sentir la nuit, avec des températures qui ne dépasseront pas les 20°C au nord.