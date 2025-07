Au moins 5 000 morts à cause de la chaleur cette année ? La canicule tue en France

Le nombre de décès imputables à une exposition à la chaleur pourrait dépasser les 5 000 cette année en France. La faute à un épisode de canicule historique.

La chaleur tue. Pour rappel, en 2024, trois épisodes de canicule ont été recensés affectant gravement la santé de la population. Au total, le nombre de décès "imputables à une exposition à la chaleur" est grimpé à 3 711 sur tout l'été, soit 2 % de la mortalité totale sur la période, selon les chiffres publiés par Vie Publique. 680 sont décédés en période de canicule. 75% de ces décès sont survenus chez des seniors d'au moins 75 ans.

De plus, l'été 2024 était déjà plus chaud que la normale sur la période 1991-2020, +0,7°C. Après avoir dressé ce constat, l'inquiétude grandit en cette année 2025 en raison de l'épisode de canicule qui sévit depuis la fin du mois de juin. 16 départements ont même été placés en vigilance rouge par Météo France. C'est seulement la sixième fois qu'elle est activée depuis sa création en 2004. Ce niveau d'alerte permet aux autorités de prendre des mesures de prévention notamment l'interdiction de certains événements et la fermeture de quelques servies comme les écoles. Des éléments qui n'engagent en rien à l'optimisme, notamment pour les plus fragiles.

"On n'a rien appris de la canicule et de la crise Covid"

5 167 morts en 2023, 3 711 l'année suivante... Qu'en sera-t-il pour 2025 ? Difficile d'imaginer un scénario optimiste, au vu des températures extrêmes auxquelles sont confrontés les Français ces derniers jours. Le nombre de décès attribuables à la chaleur pourrait donc grimper, et dépasser les 5 000. Pour rappel, en 2022, ce chiffre était monté à 6 969. "On recense plus de décès depuis une quinzaine de jours", confie justement Pierre-Marie Tardieux, le chef des urgences de Nice auprès du Parisien. Attention, la mortalité devrait rester bien moindre qu'en 2003. Pour rappel, cette année là, la vague de chaleur avait causé la mort de 15 000 personnes dans l'Hexagone.

Désormais, les normes ont changé. "Dans les Ehpad, on n'est pas dans la situation qu'on a connue en 2003, il y a la climatisation dans tous les Ehpad (...) Tous les établissements ont l'obligation d'avoir une pièce réfrigérée...", affirme sur BFMTV Eric Fregona, directeur adjoint de l'association des directeurs au service des personnes âgées.

En revanche, d'autres spécialistes sont plus prudents, voire inquiets. Aux urgences, "on n'a pas de lit, et encore moins pendant l'été parce que nous sommes à flux tendu sur le personnel", déplore Christophe Prudhomme, porte-parole de l'associations médecins urgentistes de France, au micro de la chaîne d'informations en continu. Selon lui, le gouvernement veut faire des économies et "tirer sur la corde en permanence (...) On n'a rien appris de la canicule et de la crise Covid", regrette-t-il.

En 2024, Santé publique France a déployé des outils de prévention destinés à inciter les individus à adopter les meilleurs réflexes en cas de forte chaleur. Une newsletter de sensibilisation concernant les modalités de prise en charge des patients vulnérables à la chaleur a été distribuée aux médecins généralistes. Un "dispositif d'adaptation à la chaleur qui fournit des conseils pour ancrer dans le quotidien les gestes favorables à la santé dès que les températures augmentent", a aussi été mis en place par Santé publique France, précise Vie Publique.