Blackout challenge : qu'est-ce que ce jeu d'enfant à l'origine de la mort d'un collégien ?

Sebastian, un garçon britannique de douze ans, est mort à la suite du défi "blackout challenge", populaire sur TikTok.

"Sebastian a perdu la vie à cause d'un défi en ligne", peut-on lire sur une cagnotte GoFundMe. Le garçon britannique de douze ans, "plein de rêves", a souhaité participer au défi internet "blackout challenge", sur la plateforme TikTok. Ce défi, populaire depuis 2021, consiste à s'étouffer, parfois avec un foulard, pour découvrir combien de temps une personne peut retenir sa respiration. Le garçon serait décédé à la suite de ce défi.

Vendredi 27 juin dernier, Sebastian, habitant de Castleford, près de Leeds, dans le nord de l'Angleterre, a été emmené à l'hôpital, où il est rapidement décédé. Une enquête a été lancée afin de connaître les raisons précises de la mort du garçon, a indiqué dans un communiqué la police du West Yorkshire, rapporté par le New York Post. Cette mort "n'est pas traitée comme un cas suspect", est-il précisé.

"Le monde en ligne peut être aussi dangereux que le monde réel, parfois même plus"

"(Il) n'avait que douze ans. Un garçon plein de rêves, de passion et d'un talent incroyable. Il a appris seul à jouer de la guitare et du clavier, et adorait dessiner. [...] Aucun parent ne devrait jamais avoir à enterrer son enfant", est-il écrit sur la plateforme de dons, organisée en soutien aux parents de Sebastian.

L'organisatrice, Agnieszka Czerniejewska, appelle aux parents de rester vigilants et de demander aux enfants ce qu'ils font en ligne : "Demandez-leur ce qu'ils regardent, à qui ils parlent, ce qui les inspire. Soyez présent. Ne présumez pas : Mon enfant ne ferait jamais ça. Le monde en ligne peut être aussi dangereux que le monde réel, parfois même plus."

"C'est une décision commerciale claire et délibérée de TikTok"

Ce n'est pas la première fois qu'un tel défi provoque la mort. En 2022, le journal The Independent notait 20 décès liés au "blackout challenge" en l'espace de 18 mois. Quinze d'entre eux étaient des mineurs de moins de douze ans. En février dernier, des parents britanniques ont porté plainte contre la plateforme TikTok pour le décès de quatre de leurs enfants en 2022.

Si TikTok ne permet plus la recherche "blackout challenge" sur la plateforme, affichant à la place un message de prévention et des numéros d'écoute pour prévenir le suicide, cela n'a pas empêché Sebastian d'y participer. L'avocat des parents ayant porté plainte estime que l'algorithme de TikTok cible "délibérément les enfants avec des contenus dangereux afin d'augmenter leur temps d'engagement sur la plateforme et de générer des revenus", rapporte The Guardian. "C'est une décision commerciale claire et délibérée de TikTok qui a coûté la vie à ces quatre enfants."