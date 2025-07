Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 2 juillet 2025, 7 millions d'euros en jeu

Loto. Il reste quelques heures pour jouer au tirage du Loto du mercredi 2 juillet 2025. La FDJ a mis en jeu 7 millions d'euros. Les résultats seront connus dans la soirée.

Pour son nouveau tirage du Loto, la Française des Jeux (FDJ) met en jeu un jackpot de 7 millions d'euros ce mercredi 2 juillet 2025. Le dernier jackpot remporté date de mercredi 18 juin dernier, avec une somme de 3 millions d'euros. Le hasard sera-t-il aussi clément ce soir ? Il vous reste quelques heures pour jouer et tenter votre chance. Et qui sait, vous toucherez peut-être un petit quelque chose, voire un gros pactole : lundi, si le jackpot n'a pas été remporté, trois joueurs sont tout de même repartis avec 46 621 euros ! Les résultats seront disponibles ci-dessous dès qu'ils seront connus.

Chaque semaine, la FDJ vous propose trois tirages du Loto, les lundis, mercredis et samedis. Le premier jackpot commence à 2 millions d'euros. S'il n'est pas remporté, il augmente d'un million d'euros pour le prochain tirage, chaque soir de jeu, jusqu'à ce que la cagnotte soit remportée. Et ce n'est pas une mince affaire ! Vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Pour jouer, rien de plus simple : acheter une grille, à 2,20 euros, et y sélectionner cinq nombres entre 1 et 49. Il vous faudra aussi choisir un sixième, le numéro chance, compris entre 1 et 10.

Parfois, les règles du Loto sont chamboulées lors d'événements spéciaux. Saint Valentin, vendredi 13… ou le début des vacances scolaires. Ce vendredi, la FDJ met en jeu un Grand Loto de 20 millions d'euros ! Et ça ne s'arrête pas là : 100 codes gagnants seront tirés au sort pour faire remporter à leur propriétaire la jolie somme de 20 000 euros. Vous pouvez d'ores et déjà tenter votre chance.