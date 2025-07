Résultat de l'EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 3 juillet 2025, 20 000 euros par mois pendant 30 ans en jeu

EURODREAMS. Retrouvez le tirage de l'EuroDreams du jeudi 3 juillet. La FDJ vous offre la chance de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit une somme totale de 7 200 000 euros.

Que penseriez-vous de devenir rentier ? Sans avoir à lever le petit doigt, vous auriez 20 000 euros tous les mois sur votre compte, jusqu'en juillet 2055 en gagnant à l'EuroDreams ! Avec 20 000 euros par mois pendant 30 ans, plus besoin de travailler, plus de soucis financiers et un confort de vie exceptionnel ! Cela représente une Peugeot 208 neuve tous les mois. Alors effectivement, vous n'allez pas acheter 360 voitures, ça ne sert à rien. Vous pouvez donc vous laisser rêver à l'accomplissement de vos projets et de vos envies ! Avec cette rente, c'est le moment parfait pour un long voyage ! En tout, le gagnant de l'EuroDreams remporte 7 200 000 euros. Un joli pactole qui fait très envie, mais avant de se laisser aller à rêver, il faut jouer.

Pour cela, rien de plus simple, à peine plus compliqué que de lever son petit doigt. Rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des Jeux, ou en point de vente physique de la FDJ, pour remplir votre grille ou demander votre flash. Une grille coûte 2,50 euros et vous devez cocher six numéros sur 40 et un N°Dream sur cinq. Si tous les numéros sont bons, à vous la vie de rentier jusqu'en 2055 !

Les résultats