Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du vendredi 4 juillet 2025, 64 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Retrouvez le tirage de l'EuroMillions de ce vendredi 4 juillet. Tentez votre chance de devenir multimillionnaire.

Et si vous deveniez multimillionnaire ce soir ? La Française des Jeux vous offre la chance de remporter la somme de 64 millions d'Euros ce soir au tirage de l'EuroMillions. 64 millions d'Euros, c'est ce qu'il vous faut pour acheter 64 millions de baguettes ! Mais si vous deveniez millionnaire, peut-être souhaiteriez-vous investir dans un projet plus intelligent que plusieurs millions de baguettes. Pourquoi pas un voyage en famille ? La rénovation de votre maison ? Une nouvelle voiture ? Une montre ? Un sac à main ? Et même faire plaisir à vos proches en n'ayant aucune raison financière pour ne pas offrir à votre ado la toute nouvelle console, avec les jeux, les manettes et l'abonnement ! Vous pourriez aussi donner à des causes qui vous tiennent à cœur en ayant la sensation de véritablement pouvoir changer les choses.

Les résultats

Résultat du vendredi 4 juillet 2025 : 19 - 29 - 42 - 45 - 48 ; étoiles 5 et 7

Code My Million : ND 836 8918

Pour remporter la mise, il fallait jouer à l'EuroMillions. Rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des Jeux, ou en point de vente physique de la FDJ. Vous devrez demander au moins un flash ou remplir au moins une grille, au prix de 2,50 Euros. Pour remplir une grille, il faut cocher cinq numéros sur une liste de 50 et deux étoiles sur une liste de 12. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! Aucun joueur n'a remporté le jackpot. Il y a tout de même un nouveau millionnaire en France grâce au code My Million.