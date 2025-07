Où et quand se baigner dans la Seine à Paris ce samedi ? Une grande première depuis plus d'un siècle

La baignade dans la Seine à Paris ne sera plus interdite à partir de samedi 5 juillet. Il sera possible de se baigner dans trois sites différents, mais à des heures bien précises.

Jacques Chirac l'a promis, Anne Hidalgo l'a fait. Véritable héritage des Jeux olympiques de Paris 2024, les Parisiens vont enfin pouvoir se baigner dans la Seine, et ça tombe bien en cet été caniculaire. À Paris, la bétonisation et la mauvaise circulation de l'air rendent la vie impossible et l'air étouffant en période de forte chaleur, un plongeon dans l'eau pourrait faire du bien. Un an après la première baignade de la maire de Paris, les habitants de la capitale doivent tout de même s'organiser. Il n'est pas possible de prendre sa serviette sur les quais de Seine et de se baigner où bon nous semble. Cette baignade est encadrée par des horaires, trois lieux et des contrôles sanitaires quotidiens.

Les lieux de baignade

Trois lieux de baignade ouvrent le 5 juillet, à l'est, au centre et à l'ouest de la capitale. Le site de Bercy (XIIe arrondissement) accueille deux espaces de baignade, un grand et un petit bassin. Il est le seul site sur lequel cohabitent baigneurs et bateaux. Situé en face de la Bibliothèque nationale de France, sous la passerelle Simone-de-Beauvoir, le site comporte aussi un solarium accessible aux personnes à mobilité réduite. Seules 300 personnes peuvent se baigner simultanément, de 11 h à 21 h tous les jours de la semaine.

Le site du bras Marie, en face de l'Île Saint-Louis, peut accueillir 150 personnes en simultané. Les horaires d'ouverture sont plus réduits que le premier, à cause de la navigation qui doit s'arrêter pendant la baignade. Le site est ouvert de 8 h à 11 h 30 du lundi au samedi, et de 8 h à 17 h 30 le dimanche.

Pour ceux qui voudraient profiter d'une baignade avec vue sur la Tour Eiffel, il y a le site de Grenelle (XVe arrondissement). Situé face à l'Île aux Cygnes (VIIe arrondissement), le site propose un solarium et un bassin adapté aux familles, profond de 40 à 60 cm. Comme pour le site du bras Marie, la navigation doit cesser pendant la baignade. Le site est ouvert de 10 h à 17 h 30 du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h 45 le samedi, de 10 h à 12 h, de 12 h 30 à 14 h 15 et de 14 h 45 à 17 h 30 le dimanche. 150 personnes peuvent être accueillies en même temps dans la zone de baignade.

Quelle qualité de l'eau ?

Chaque site propose des vestiaires, des toilettes et des douches et est accessible gratuitement. Il suffit qu'il y ait de la place. Une infirmerie est également installée sur chacun des trois sites de baignade pour assurer la sécurité des baigneurs. Pour limiter les risques, un maître-nageur doit constamment être sur place pour estimer si les baigneurs sont suffisamment à l'aise dans l'eau pour nager sans bouée. Concernant la propreté du site, comme pour les Jeux olympiques, c'est la pluie le véritable ennemi. Par exemple, en juin, il a très peu plu à Paris et la qualité de l'eau n'a été jugée insuffisante que deux jours sur 28. Des tests seront réalisés quotidiennement tout au long de la période de baignade. Des drapeaux verts, orange et rouge seront dressés tous les jours sur les sites de baignade pour informer les baigneurs de la qualité de l'eau.