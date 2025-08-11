Ces mots employés par les ados qu'il faut absolument connaître pour les comprendre

L'expression "c'est la hess" signifie c'est la galère. Elle peut notamment se référer au manque d'argent. Ce mot est dérivé du terme arabe "hessd" qui veut dire "volonté de nuire".
Un "banger" est un morceau de musique dynamique, souvent dansant. La définition s'est élargie et désigne désormais quelque chose de génial, qui fait sensation.
Très souvent utilisé par les ados, "glow up" est une association de deux verbes anglais to glow, qui signifie briller, et grow up, qui veut dire grandir. Cela traduit donc le fait de s'améliorer de manière remarquable en grandissant, au sens physique ou mental. C'est plutôt un compliment.
Auparavant, quelque chose de carré était droit, bien en ordre. Désormais, cette expression veut plutôt dire que tout est parfait, se déroule bien. Elle peut aussi faire office de validation.
"Cringe" est encore un anglicisme qui signifie gênant, provoquant un malaise face à une situation, mais aussi concernant une personne.
Vous connaissiez BFF, best friend forever ? Eh bien, bestah, c'est la nouvelle version, soit le plus souvent la meilleure amie.
L'aura représente ici le charisme, le style, la prestance. Les ados y ajoutent une note positive ou négative. Le plus courant est "aura - 1000" ou "aura + 1000". Cela peut donc être utilisé pour décrire une évolution ou, au contraire, une régression.
"On souffle" a remplacé le simple "pff" récurrent chez les ados. Cette expression exprime donc un agacement, une exaspération. Il peut aussi être synonyme de "c'est relou".
C'est un dérivé du verbe anglais "to whip" qui veut dire "fouetter". Il a été repris dans le sens de tout mélanger, d'être totalement hors sujet dans ses propos, de se tromper complètement.
Le "PNJ" dans l'univers des jeux vidéo est un "personnage non-joueur". Les ados l'utilisent aussi en dehors de ce cadre pour parler d'une personne passive, qui ne montre pas sa personnalité, qui est fade. C'est très péjoratif.
