Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 7 juillet 2025, 3 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]

LOTO. 3 millions d'euros étaient en jeu pour le tirage du Loto ce lundi 7 juillet 2025. Avez-vous trouvé les bons numéros ? Pour le savoir, découvrez sans plus attendre les résultats !

Pour son nouveau tirage du Loto, la Française des Jeux (FDJ) vous proposait ce lundi 7 juillet de remporter la somme de 3 millions d'euros. Les jeux sont désormais faits, et la combinaison gagnante est tombée. Alors, allez-vous voir votre vie chamboulée en découvrant que vos numéros ont été choisis par le hasard ? Pour cela, découvrez sans plus attendre les résultats, ainsi que le joker+ et les 10 codes gagnants de ce nouveau tirage.

Tirage du 07/07/2025

3 - 18 - 26 - 27 - 41 et le Numéro Chance 6

Jocker+ : 9 670 933

Option 2nd tirage : 25 - 26 - 31 - 35 - 42

10 codes gagnants : A 0954 0135 - B 1626 3492 - F 3724 8439 - F 4215 6829 - J 2953 1135 - L 1764 9484 - N 4847 5092 - O 2920 2978 - P 5463 6513 - T 9870 5966

Chaque semaine, la FDJ vous propose à trois reprises, le lundi, le mercredi et le samedi, de gagner le jackpot grâce au tirage du Loto. Pour cela rien de plus simple. Il vous suffit de faire une sélection de six numéros. Les cinq premiers sont à choisir de 1 à 49, et le sixième, le numéro chance, doit être compris entre 1 et 10. La cagnotte vous sera par la suite attribuée, si et seulement si, vous parvenez à découvrir la combinaison gagnante. Mais attention, le Loto étant un jeu de hasard, il vous faut donc croire en votre bonne étoile. En effet, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le jackpot. Alors, à vos grilles !