Vigilance orages en France : 12 départements concernés ce mardi 8 juillet

Dans son dernier bulletin météorologique, Météo-France a décidé de maintenir 12 départements de l'Est de la France en vigilance aux orages, et ce, avant une nouvelle remontée du mercure dans les prochains jours.

Le premier épisode caniculaire de l'année étant terminé, le soleil a laissé place aux nuages et notamment aux orages sur une large partie de l'Est du pays ce lundi 7 juillet. 29 départements étaient ainsi placés en vigilance jaune par Météo-France. Une vigilance qui se poursuivra pour la journée de mardi avec le maintien en vigilance jaune de 12 départements. Sont concernés : le Doubs, la Côte-d'Or, le Jura, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire de Belfort.

Comme le précise l'institut météorologique dans son dernier bulletin, la vigilance sera active à compter de 7 heures avant une fin prévue pour le moment à 20 heures. À noter également que, malgré une prédominance des orages dans son dernier bulletin, Météo-France met également en garde plusieurs départements pour d'autres risques. Ainsi, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont placés en vigilance jaune pour des risques de vent, tandis que la Haute-Corse reste le seul département concerné par une vigilance à la canicule.

Des nuages attendus sur une large partie du pays

Alors qu'un nouvel épisode de chaleur est attendu dans les prochains jours, pour l'heure, le temps sera à la grisaille sur une bonne partie de la France mardi 8 juillet, avec des averses orageuses de l'Est des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et la région Auvergne-Rhône-Alpes. À l'inverse, le pourtour méditerranéen sera baigné de soleil dès le début de la matinée, de même que du Sud des Pays de la Loire à la Poitou-Charente où de belles éclaircies sont attendues. Dans l'après-midi, le beau temps se développera plus franchement sur l'Ouest du pays tandis que, dans le nord-est et en Rhône-Alpes, le temps instable perdurera avec des averses orageuses localisées.

Après des températures suffocantes la semaine passée, le mercure continuera de baisser avec des températures plutôt fraîches pour la saison avec 15 degrés prévus l'après-midi à Belfort, 22 degrés à Lyon ou encore 18 degrés à Strasbourg. Dans le Sud, les vacanciers pourront bénéficier de températures agréables avec 26 degrés à Marseille, 27 degrés à Nice et jusqu'à 28 degrés en Corse ou à Montpellier.