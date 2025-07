Incendie à Marseille : le feu toujours actif, un scénario catastrophe redouté par les pompiers

Un important incendie s'est déclaré mardi sur la commune des Pennes-Mirabeau, avant d'atteindre Marseille. Ce mercredi, le feu n'est toujours pas fixé et plusieurs foyers restent actifs.

08:42 - "L'incendie est en très nette régression", assure Benoît Payan "L'incendie est en très nette régression, il n'est pas totalement maîtrisé, on espère que les conditions météo vont continuer de s'améliorer parce que ce sont elles qui vont permettre une maîtrise, une fixation et un arrêt de l'incendie", a déclaré le maire de Marseille Benoît Payan, mercredi 9 juillet, au micro de France Info et de BFMTV.

08:36 - "Il reste encore des brasiers (..) les conditions météo nous inquiètent" Sur BFMTV, ce mercredi matin, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence est apparue relativement inquiète quant à la situation toujours instable sur Marseille. "Le feu n'est pas fixé ni maîtrisé, il reste encore des brasiers (...) Aussi bien les sapeurs que les marins-pompiers ont travaillé toute la nuit pour stabiliser le feu" mais "ce n'est pas terminé, les conditions météo nous inquiètent un peu. C'est très sec et on a peur d'une reprise du vent", explique Martine Vassal.

08:33 - "Des micro-feux sont actuellement en cours", annonce le maire de Marseille "Des micro-feux sont actuellement en cours sur le nord du 16e arrondissement (...) Au moment où l'on parle il ne devrait pas y avoir de nouvelles habitations touchées", indique toutefois le maire de Marseille Benoît Payan, au micro de BFM Marseille Provence. En revanche, si le bilan faisait hier état de 60 habitations touchées, "je crains que le bilan soit plus lourd et plus important que ça", précise-t-il.

08:27 - Le trafic autoroutier toujours grandement perturbé Sur la route, la circulation reste très perturbée ce mercredi. L’A55 est toujours fermée dans les deux sens ainsi que les tunnels (Vieux-Port et Carénage). "Une réouverture partielle de l'A55 avec une voie sanctuarisée pour sécuriser l’action des pompiers en bordure d’autoroute dans les deux sens est envisagée", annonce France 3 PACA. Sur l'A7, deux voies pourraient être allouées aux secours dans le sens Lyon Marseille, alors que cette autoroute est actuellement bien embouteillée en direction du Nord.

08:23 - Quelles perturbations pour les trains ? La SNCF indique que les circulations sont interrompues entre Marseille et Miramas jusqu'à midi. En revanche, les circulations seront normales vers Aix centre, les Alpes et Vintimille. De plus, les installations ferroviaires ont été vérifiées par des agents de SNCF Réseau. Les TGV Inoui et les Ouigo vont circuler normalement. "Des adaptations sont à prévoir pour quelques trains OUIGO", précise France 3 PACA. "Les trains Intercités entre Marseille et Bordeaux vont circuler normalement dans les deux sens à partir de 12h", indique de son côté la SNCF.

08:07 - "Ce n'est pas terminé", prévient ce lieutenant-colonel Ce mercredi matin, les sapeurs-pompiers ne vont pas relâcher leurs efforts dans la région de Marseille. "Toutes les lisières sont encore inflammables (...) ce n’est pas terminé, il y a encore un travail de longue haleine pour éviter une reprise de feu ou une propagation", assure Nicolas Galand, lieutenant-colonel sapeur-pompier, au micro de France 2.

08:05 - La propagation du feu favorisée par la météo À Marseille, "il n'a pas plu depuis plusieurs semaines. La végétation était particulièrement sèche, le taux d'humidité était inférieur à 30%. On rappelle souvent la règle des trois 30 : moins de 30% d'humidité, plus de 30°C, des vents à plus de 30 km/h (...) Tout ça fait que les propagations sont importantes", analyse Nicolas Galand, lieutenant-colonel sapeur-pompier, sur France 2 ce mercredi.

08:03 - "On est dans une configuration que les sapeurs-pompiers redoutent le plus" "Le feu est toujours présent dans certaines habitations sur Marseille (...) On est dans une configuration que les sapeurs-pompiers redoutent le plus, à savoir une multitude de départs de feux et un feu qui va arriver en pleine puissance aux abords d’une zone urbaine", prévient ce mercredi matin, le contrôleur général des sapeurs-pompiers professionnels, Marc Vermeulen, sur France Info. "Le vent est toujours présent sur la zone, ce qui complexifie les interventions sur le terrain (...) Ce sont des conditions particulièrement difficile car il peut y avoir des explosions de bouteilles de gaz (...) là encore l’interface forêt habitat est toujours une difficulté pour les sapeurs pompiers", précise-t-il.

00:06 - Une journée de chaos FIN DU DIRECT - L'incendie qui s'est déclaré ce mardi a déjà dévoré 700 hectares de végétation. Alors que 800 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour tenter de venir à bout des flammes, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé que 110 personnes ont été légèrement blessées par l'incendie. Évacués pour être mis en sécurité, de nombreux habitants n'ont pas pu regagner leur domicile et doivent passer la nuit dans des gymnases ou des lycées qui ont été ouverts en urgence pour pouvoir les accueillir. Lors de cette journée, nombreux sont ceux à avoir témoigné, décrivant ainsi des scènes de chaos. C’est le cas d’une habitante du quartier marseillais de l’Estaque qui a expliqué avoir déjà dû faire face à "de gros feux comme ça en 2001, en 2005 en 2006, mais pas aussi rapidement". "On a été obligés de partir parce que les flammes arrivaient dans le jardin […] Quand on était dehors, on a vu des oiseaux s’envoler en flammes", a-t-elle déclaré, rapporte RMC.

08/07/25 - 23:38 - 110 personnes blessées dans l’incendie Alors que pour l’heure, aucune victime n’est à déplorer, Bruno Retailleau a toutefois indiqué que 110 personnes ont été légèrement blessées. Le ministre de l'Intérieur a également indiqué que 63 habitations ont été impactées par les flammes, dont une dizaine gravement touchées.

08/07/25 - 23:32 - "Le feu n’est pas encore fixé" annonce Bruno Retailleau Arrivé en milieu de soirée dans la cité phocéenne, Bruno Retailleau a déclaré devant la presse que le feu n’était pour l’heure pas encore fixé. "On espère que les conditions météorologiques […] et la vitesse du vent permettra de fixer le feu au cours des prochaines heures", a dit le ministre. En outre, le membre de l’exécutif a fait savoir que le travail des sapeurs-pompiers engagés contre l’incendie allait se poursuivre "toute la nuit", tout en précisant que 800 soldats du feu sont actuellement sur place.

08/07/25 - 22:54 - Les personnes évacuées hébergées dans des lycées Sur X, le vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ludovic Perney, a annoncé que six lycées de Marseille avec gymnase et internat sont mis à disposition "immédiate" afin de pouvoir accueillir les personnes évacuées en raison de l’incendie.

08/07/25 - 22:38 - L’hôpital Nord bascule sur ses groupes électrogènes Confronté à des micro-coupures, l’hôpital Nord de Marseille a décidé de basculer sur ses groupes électrogènes, rapporte La Provence. Une mesure prise par précaution afin de sécuriser ses différents équipements, notamment d’imagerie. Une vigilance toute particulière est par ailleurs portée sur les centres de santé qui sont situés dans les quartiers Nord.

08/07/25 - 22:28 - Bruno Retailleau est arrivé à Marseille Le ministre de l’Intérieur est arrivé dans la cité phocéenne afin de suivre la situation sur place. Il assiste par ailleurs actuellement à une réunion au poste de contrôle de sécurité, rapporte BFMTV.