Incendie à Marseille : un risque "élevé" ce jeudi, le feu fixé mais pas éteint

À Marseille, le feu est désormais fixé mais pas éteint. De plus, les prévisions de Météo-France restent prudentes, le département des Bouches-du-Rhône est toujours soumis à un risque "élevé" d'incendie.

07:52 - Les habitants de Marseille peuvent rentrer chez eux depuis 7 heures Alors que le feu est fixé dans le 16e arrondissement de Marseille - quartier en partie ravagé par les flammes - les habitants qui ont quitté leur domicile seront "autorisés à rentrer chez eux ce jeudi 10 juillet à partir de 7h. Jusque-là, le périmètre de sécurité est maintenu", annonce la ville de Marseille. "Pour des raisons de sécurité, les habitations qui ont été dégradées par l’incendie restent strictement inaccessibles et font l’objet d’un arrêté de police. Les expertises de sûreté seront menées" jeudi matin" pour lever ces risques, habitation par habitation", apprend-on, sur X.

09/07/25 - 23:40 - Que faire en cas de présence de cendres ou de suie ? L'incendie qui a débuté aux Pennes-Mirabeau et s'est propagé à Marseille est fixé, mercredi 9 juillet. Des interventions des pompiers sont toujours en cours et certaines zones demeurent encore inaccessibles. En cas de présence de cendres ou de suie, la préfecture des Bouches-du-Rhône a conseillé les bons gestes à adopter, suivant les recommandations de l'Agence régionale de santé (ARS). Ainsi, il est recommandé d'éviter le contact direct avec les cendres, la suie et les poussières. Il ne faut pas utiliser un aspirateur ou un appareil pouvant remettre des particules en suspension, mais nettoyer les surfaces à l'eau claire pour retirer la poussière. Il faut porter des gants ou se laver les mains après les opérations de nettoyage. Enfin, pour les personnes à risque et les femmes enceintes, le port du masque est recommandé pour les opérations de nettoyage.

09/07/25 - 23:09 - Que peuvent faire les personnes sinistrées ? Dans un communiqué publié mercredi 9 juillet au soir, la préfecture des Bouches-du-Rhône donne des conseils aux personnes sinistrées dans l'incendie de Marseille. Ceux qui ont perdu leur logement peuvent se rendre au centre social du bassin de Séon à l'Estaque pour un accueil d'urgence proposé par la ville. De plus, la cellule d'urgence médico-psychologique reste active et pourra recevoir des usagers dès 9 heures jeudi 10 juillet.

09/07/25 - 22:31 - 79 personnes en urgence relative après l'incendie à Marseille Selon la préfecture des Bouches-du-Rhône, l'incendie qui a eu lieu à Marseille mardi 8 et mercredi 9 juillet, a conduit 79 personnes en "urgence relative", ce qui a donné lieu à "16 transports vers les centres hospitaliers". Parmi les forces de secours et les forces de sécurité, le nombre de victimes "s’établit à 67 urgences relatives", a précisé le préfet. Selon les autorités locales, au plus fort, le feu a mobilisé "690 sapeurs-pompiers et 175 engins".

09/07/25 - 21:55 - 400 personnes concernées par les dégâts de l'incendie à Marseille La préfecture des Bouches-du-Rhône a indiqué mercredi 9 juillet au soir que le bilan matériel s'élevait à 89 habitations impactées à Marseille, dont 71 non habitables, 18 restant habitables, 18 véhicules légers et 11 caravanes. Aux Pennes-Mirabeau, cinq habitations sont non habitables, et deux bâtiments non industriels ont été impactés. Environ 400 personnes sont concernées par ces dégâts a écrit la préfecture dans un communiqué de presse.

09/07/25 - 21:20 - Quels sont les massifs les plus à risque jeudi 10 juillet ? La préfecture des Bouches-du-Rhône a partagé, mercredi 9 juillet au soir, plusieurs massifs qui présentent un risque d'incendie "très sévère", alors que l'incendie de Marseille, qui s'est déclaré la veille, est fixé mercredi soir. Ainsi, plusieurs massifs sont interdits d'accès jeudi en raison d'un risque de feux de forêt trop élevé. Par ailleurs, dans sa météo des forêts du jeudi 10 juillet, l'agence Météo-France a estimé que le danger de feux dans les Bouches-du-Rhône était élevé. Ce danger est estimé à partir des conditions météorologiques et n'informe pas sur les feux en cours.