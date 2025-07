Incendie à Marseille : le feu atteint le nord de la ville, suivez l'évolution en direct

Une feu de forêt s'est déclenché aux Pennes-Mirabeau et a gagné le nord de Marseille ce mardi 8 juillet. Les flammes ont déjà ravagé des dizaines d'hectares et obligent les habitants à se confiner.

En direct

17:10 - Des mesures de prévention prises à l'hôpital Selon le syndicat FO de l'AP-HM, l'hôpital nord est passé sous un groupe électrogène pour assurer son fonctionnement alors que la ligne haute tenson est affectée par l'incendie. La direction de l'hôpital a mis en place une cellule de crise pour assurer la continuité des soins. Les professionnels sur place doivent rester sur place et attendre la relève, tandis que les visiteurs doivent quitter l'établissement. Pour les personnels et les patients devant sortir qui ne pourraient pas rejoindre leur domicile, l'hôpital met en place des solutions d'hébergements. Le groupe électrogène a une autonomie de trois jours, il a été mis en place pour éviter les micro coupures.

17:01 - La circulation interrompue à la gare Saint-Charles L'aéroport de Marseille Provence était déjà à l'arrêt du fait de l'incendie, c'est désormais la gare Saint-Charles qui souffre de perturbations. La circulation est notamment interrompue en direction du nord et de l'ouest car l'incendie est "aux abords des voies vers l'Estaque". Le personnel de SNCF Réseau a été évacué. De nombreux retards sont annoncés pour les trains lorsque ce ne sont pas des annulations.

16:52 - Plusieurs autres feux en cours dans les Bouches-du-Rhône En plus du feu qui touche actuellement la ville de Marseille, les pompiers des Bouches-du-Rhône sont mobilisés face à d'autres incendie. A Lançon, un feu a été maîtrisé après avoir parcouru 10 hectares. A Martigues, un feu a été éteint et a brûlé 100 m² de terrain. A Belcodène, les flammes ont ravagé 4 hectares avant d'être circonscrites. Du côté de Lambesc, près de 5000m2 ont brulé et le feu est fixé et enfin à Tarascon ce sont 200 m² qui sont partis en fumée sous un feu désormais maîtrisé.

16:43 - La ville de Marseille sous une épaisse fumée Alors que le feu entre dans Marseille par les quartiers nord, les fumées ont déjà recouvert la totalité de la ville. Entre nuage noire et ciel coloré par les émanations orangées des flammes, l'air devient "irrespirable" selon des témoignages à France 3.

16:35 - Les images du feu de forêt qui a touché Marseille Le journaliste Clément Lanot a partagé des images et de vidéos de l'incendie qui s'est déclaré aux Pennes-Mirabeau et a fini par toucher Marseille.

16:28 - L'incendie a brûlé 350 hectares selon les pompiers La feu a parcouru 150 hectares selon Fire chaser, mais les pompiers des Bouches-du-Rhône évoquent 350 hectares partis en fumée rapporte France 3. Ils précisent que les conditions météo sont extrêmement défavorables entre la sécheresse, une hygrométries très basses sous les 20% et de violentes rafales. Le vent ne devrait pas faiblir avant 23 heures et continuera de souffler même après.

16:08 - "J'ai vu les flammes depuis chez moi" Un énorme panache de fumée a recouvert la cité de la Castellane et les températures sont montées sous l'effet de l'incendie qui se rapproche. Sur place, une vingtaine de véhicules des marins et des sapeurs-pompiers sont positionnés pour protéger les habitations de la cité de 5000 habitants. Sur la colline du Verduron, à l'arrière de la Castellane, des riverains ont décidé de quitter leur domiciles avec des affaires sous le bras sans attendre des ordres d'évacuation. "J'ai vu les flammes depuis chez moi", raconte une jeune femme de 27 ans qui part avec sa mère et son frère rapporte La Provence. "On vit dans l'angoisse, on voit le feu arriver depuis ce matin 11 heures. On préfère aller dans de la famille, on espère revenir ce soir".

15:57 - Le maire de Marseille et la présidente des Bouches-du-Rhône attendus au centre de coordination de secours Le maire de Marseille Benoît Payan et la Présidente de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence également Présidente des Bouches-du-Rhône Martine Vassal ont prévu de se rendre au centre de coordination des secours. Elle y fera un point sur la situation. L'élue départementale devra y faire un point de situation.

15:46 - L'aéroport de Marseille fermé jusqu'à 20 heures L''aéroport de Marseille-Provence va rester fermer jusqu'à 20 heures. D'ici là aucun avion ne décollera, ni n'atterrira à Marignane et les voyageurs sur place resteront confinés dans l'aéroport.

15:36 - Le feu gagne Marseille, des quartiers évacués dans la cité phocéenne À Marseille, les autorités ont demandé à certains habitants d'évacuer le secteur comme dans le quartier de l'Estaque ou sur le secteur de la Pelouque dans le 16ème arrondissement. Le feu s'approche de la Castellane selon les informations de France 3. "Le feu est désormais en pente descendante au niveau du site d'escalade de Verduron et de l'oppidum de Verduron. Il va buter sur le quartier Verduron, la Castellane", détaille Firechaser.

15:31 - Des établissements et des habitations évacuées aux Pennes-Mirabeau Aux Pennes-Mirabeau, plusieurs habitations ont été évacuées selon le maire cité dans La Provence, notamment du côté de Thor et dans le secteur du Jas de Rhodes. Un Ehpad se trouvant à proximité de l'incendie a également été évacué par mesure de précaution. D'autres évacuations ont été menées dans les établissements accueillant les enfants comme les centres de loisirs en ce début de vacances ou les centres sociaux, en particulier ceux se trouvant proches de l'incendie.

15:24 - Des routes fermées près de Marseille L'incendie qui s'est déclenché aux Pennes-Mirabeau et envoie ses fumées à Marseille a entraîné la fermeture certaines axes routiers, notamment de l'A55 qui est fermée jusqu'à nouvel ordre entre la jonction avec l'A7 et jusqu'à l'entrée de Marseille.

15:17 - D'importants moyens aériens déployés Les 168 pompiers mobilisés pour éteindre le feu des Pennes-Mirabeau, près de Marseille, sont appuyés par d'importants moyens, notamment aériens. Ils disposent de deux hélicoptères, mais aussi de cinq Canadairs, deux Dash, et d'un Puma rapporte France 3.