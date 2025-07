Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 9 juillet 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Les quatre millions d'euros mis en jeu par la FDJ pour le tirage du Loto du mercredi 9 juillet 2025 ont-ils été remportés ? Découvrez les résultats sur notre page.

Le tirage du Loto du mercredi 9 juillet 2025 est connu ! Et le jackpot de quatre millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux mercredi n'a pas été remporté. Toutefois, scrutez les résultats, car vous avez peut-être trouvé quelques bons numéros ? Au total, 29 personnes ont quatre numéros gagnants et le numéro chance, ce qui leur permet de remporter plus de 7 400 euros. Retrouvez les résultats du Loto ci-dessous et découvrez également les dix gagnants à 20 000 euros qui ont été tirés au sort. Pour les moins chanceux, le prochain tirage du Loto aura lieu samedi 12 juillet avec une cagnotte de cinq millions d'euros.

Tirage du 09/07/2025 1 - 22 - 25 - 36 - 45 et n chance 4

Joker+ 7 213 420

Option 2nd tirage : 6 - 7 - 20 - 37 - 49

10 codes gagnants : A 0980 3978 - A 6698 0367 - A 7117 3836 - C 6597 4060 - E 3426 8532 - I 8071 5243 - M 0424 2520 - M 8560 1131 - T 7314 1520 - W 8033 4328

Pour remporter le jackpot, il fallait participer au tirage. La cagnotte est remportée seulement si vous cochez les six bons numéros et que personne d'autre ne joue les mêmes. Flash rapide, MultiChances, grilles multiples, Joker +… La Française des jeux vous propose plusieurs options pour maximiser vos chances de devenir l'heureux gagnant du Loto, ou du moins de vous permettre de remporter une jolie somme. Ainsi, avec l'option "second tirage", vous pouvez rejouer les numéros d'une grille, hors numéro chance, à chaque tirage du Loto. Elle coûte 80 centimes de plus qu'un ticket classique, mais permet de tenter sa chance une autre fois. Toutefois, avant de jouer, il est bon de se rappeler que cela reste un jeu de chance et de hasard, puisque la probabilité de remporter le jackpot est d'une sur plus de 19 millions. Il est aussi possible de remporter des gains intermédiaires (une chance sur six). Ces gains sont plus ou moins élevés selon le nombre de numéros trouvés.

En France, la cagnotte la plus importante jamais gagnée au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Elle a été remportée le 4 décembre 2021 par un joueur breton, en Ille-et-Vilaine. En septembre 2021, 26 millions d'euros avaient été remportés, ainsi que 25 millions d'euros le 5 décembre 2022. Pour l'année 2025, le jackpot record est de 19 millions d'euros. Il n'existe donc pas de cagnotte maximale pour le Loto, mais une série ne peut pas dépasser les 34 tirages consécutifs, après quoi une cagnotte serait forcément remportée au 37e tirage de la série auprès du ou des gagnants les plus proches de la combinaison gagnante (rang n°2 ou rang n°3). Aurez-vous de la chance ce soir ? Découvrez en direct les résultats du tirage du Loto sur notre site.