Résultat de l'EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 10 juillet 2025 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage de l'EuroDreams du jeudi 10 juillet 2025 n'a pas fait de gagnant. Découvrez les résultats de l'EuroDreams pour voir si vous avez été chanceux.

Personne n'a remporté le tirage de l'EuroDreams de ce jeudi 10 juillet 2025. Le gagnant avait la possibilité de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans, ce qui représente 7,2 millions d'euros. Si aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante du jour de l'EuroDreams, des gagnants de rang 3 sont parvenus à trouver cinq bons numéros. Au total, 107 grilles à travers l'Europe, dont 36 en France sont concernées. Ces joueurs remportent ainsi la somme de 103 euros, loin de la rente promise par le tirage de l'EuroDreams. Découvrez les résultats ci-dessous.

Tirage du 10/07/2025 2 - 3 - 4 - 8 - 11 - 29 - 2

Si remporter le tirage de l'EuroDreams fait rêver, à juste titre, 20 000 euros par mois sur trente ans, cela représente 7,2 millions d'euros en tout. Une somme supérieure aux cinq millions d'euros qui seront proposés samedi 12 juillet lors du prochain tirage du Loto, mais une somme bien inférieure au jackpot mis sur la table demain, vendredi 11 juillet, avec une cagnotte à 86 millions d'euros. Dans tous les cas, ces jackpots sont largement suffisants pour refaire sa cuisine, acheter le pantalon un peu cher repéré en vitrine ou encore s'envoler à l'autre bout du monde pour un endroit paradisiaque ! À chacun ses envies.

Mais avant d'en arriver là, encore faut-il trouver les résultats gagnants. Et cela ne sera pas une mince affaire. Au tirage de l'Euromillions, un joueur a une chance sur plus de 139 millions de trouver le résultat en ne pariant que sur une combinaison de base. À l'EuroDreams, l'enjeu est certes bien moindre, mais un joueur a une chance sur 19 191 900 d'être l'heureux gagnant du jour J en pariant une combinaison. Il doit cocher six numéros allant de 1 à 40, puis choisir un numéro dreams compris entre 1 et 5, le tout pour 2,50 euros. Attention ! Il faut être majeur pour jouer à des jeux d'argent.