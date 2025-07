Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 11 juillet 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Un jackpot de 86 millions d'euros était mis en jeu par la FDJ pour le tirage du vendredi 11 juillet 2025. Suivez en direct les résultats de l'Euromillions.

La cagnotte de l'Euromillions du vendredi 11 juillet 2025 n'a pas été remportée, selon le tirage du jour. Les 86 millions d'euros n'ont pas été gagnés et la cagnotte du prochain tirage de l'Euromillions, prévu mardi 15 juillet, s'élèvera à 97 millions d'euros. Une somme qui fait déjà rêver ! Aucun joueur n'a trouvé les bons numéros nécessaires de la combinaison gagnante, mais un gagnant de rang 2 remporte 762 238,80 euros. Un joueur de l'Euromillions remporte également un million d'euros grâce au code MyMillion. Faites-vous partie des chanceux qui ont trouvé un ou deux numéros gagnants aujourd'hui ? Découvrez en direct les résultats de l'Euromillions.

Tirage du 11/07/2025 8 - 23 - 24 - 45 - 49 - 2 - 10

MyMillion : NG 234 1973

Pour participer au tirage de l'Euromillions : choisissez 5 numéros entre 1 et 50, puis 2 étoiles entre 1 et 12. Une grille coûte 2,50 euros, et vous pouvez également opter pour l'option My Million (incluse en France), qui garantit un gagnant à un million d'euros à chaque tirage. Attention : il faut avoir 18 ans révolus pour jouer. Les chances de décrocher le jackpot à l'EuroMillions sont d'environ 1 sur 139 millions. Pour gagner, il faut trouver les 5 bons numéros et les 2 étoiles. Si la probabilité est faible, d'autres rangs de gains existent : par exemple, avec 5 numéros sans les étoiles, vous avez une chance sur 3 millions. Jouer reste un jeu de hasard : il n'existe aucune méthode pour garantir une victoire.

Le plus gros gain mis en jeu à l'Euromillions, de 250 millions d'euros, a été remporté le 17 juin 2025 en Irlande. Ce montant avait aussi été remporté en Autriche le 28 mars 2025. La deuxième cagnotte la plus importante s'élevait à 240 millions d'euros et a été remportée le 8 décembre 2023. La troisième cagnotte la plus importante, de 230 millions d'euros, a été remportée le 19 juillet 2022. Ferez-vous partie des chanceux ? Suivez les résultats de l'Euromillions en direct sur notre page. Le jackpot minimum de l'Euromillions est de 17 millions d'euros et il augmente d'un montant variable, selon le nombre de grilles jouées, à chaque tirage.