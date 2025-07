Feux d'artifices annulés pour le 14 juillet : la liste des festivités interdites pour risque d'incendie

Dans plusieurs départements en France métropolitaine, les feux d'artifice ont été annulés en raison de forts risques d'incendie. Les départs de feu se sont multipliés en début de semaine, en particulier sur le pourtour méditerranéen.

En pleine période de sécheresse et de feux de forêts, treize départements français du sud et de l'ouest de la France ont annulé des spectacles des feux d'artifice du 14 juillet. L'un des premiers départements concernés par ces annulations est celui de l'Aude où le préfet de département a aussi interdit les feux d'artifice hors spectacle jusqu'à la fin du mois de juillet. Dans les Deux-Sèvres, la Sarthe, la Dordogne, la Creuse, la Vienne, la Vendée ou la Loire-Atlantique, les maires ont supprimé ou décalé aussi le spectacle, comme le rapporte le média ICI.

Des départements du nord-ouest du pays sont aussi concernés par ces annulations : ainsi, en Vendée ou en Loire-Atlantique, les feux d'artifice sont interdits à moins de 200 mètres d'une zone boisée de plus de 5 000 m². Des mairies ont aussi pris la décision d'annuler ou de reporter des spectacles de feux d'artifice sans recommandation ou ordre de leur préfecture. C'est le cas dans la Vienne avec la ville de Poitiers qui a décidé de décaler son feu d'artifice. Il aura finalement lieu le 30 août. Enfin, dans les Deux-Sèvres, plusieurs communes ont annoncé l'annulation des spectacles du 14 juillet. Par ailleurs, dans la Creuse, des communes ont fait le choix d'annuler également alors que depuis le début de l'été, plus de 70 hectares ont déjà brûlé dans le département.

Les risques d'incendie gâchent les festivités

Dans certains départements comme l'Ardèche, le préfet a pris, vendredi 11 juillet, un arrêté interdisant l'usage des feux d'artifice, en particulier quand le niveau de risque "feux de forêts" dans une commune atteint ou dépasse le stade "risque sévère", rapporte le Huffpost. Par ailleurs, le préfet du Gard a demandé jeudi 10 juillet aux maires le report des feux d'artifice du 14 juillet. En cause, les risques de départ de feu. Enfin, en Charente-Maritime, aussi en risque élevé, la préfecture avait pris un arrêté permanent dès le 1er juillet pour interdire les feux d'artifice et spectacles pyrotechniques, sauf ceux tirés en mer et depuis les plages.

Autre cause possible d'annulation des feux d'artifice liée aux risques d'incendie : l'absence des pompiers, notamment dans la Sarthe. Le média local ICI Maine rapporte que le maire d'une commune du département a préféré annuler le spectacle en raison de l'absence de pompiers présents sur place : "Par précaution, on préfère annuler", a-t-il déclaré.