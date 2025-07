Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 14 juillet 2025, 10 millions d'Euros en jeu

LOTO. Retrouvez le tirage du Loto de ce lundi 14 juillet. La FDJ vous offre la chance de remporter la somme de 10 millions d'Euros !

10 millions d'Euros, c'est 10 millions de raisons de jouer au Loto ce 14 juillet. C'est aussi un loft à New York, ou bien 2 yachts, mais aussi 33 voitures de luxe, et 33 montres excessivement chères. Pas forcément les placements les plus malins à faire avec 10 millions d'Euros mais pas de panique, si vous êtes l'heureux gagnant d'une telle somme, la Française des Jeux peut vous orienter vers des dépenses plus intelligentes, comme une voiture dont vous avez besoin, une plus grande maison bien plus écologique, et tout de même un voyage pour vous faire plaisir !

Mais avant de penser à tout ce que vous pourriez faire avec 10 millions d'Euros, il faut jouer au Loto de ce lundi 14 juillet 2025. Pour cela, rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ, ou en point de vente physique de la Française des Jeux, mais attention à vérifier les horaires d'ouverture en ce jour férié. Vous devrez remplir au moins une grille, au prix de 2,20 Euros, en cochant cinq numéros sur une série de 49 et un numéro Chance sur une liste de dix. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot et à vous la vie de rêve ! Si vous n'avez pas eu la chance ultime, vous pouvez toujours faire partie des dix gagnants à 20 000 Euros tirés au sort parmi les joueurs.

Les résultats