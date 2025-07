Feux de forêt : plusieurs départements en alerte maximale cette semaine

Trois départements sont placés en vigilance rouge par Météo France pour risque de feux de forêt cette semaine. Le vent et la sécheresse pourraient être des facteurs aggravants.

Alerte sur plusieurs départements malgré la récente baisse des températures. En effet, Météo France a placé dix départements en vigilance orange ce mardi 15 juillet face aux risques de feux de forêt. Sont concernés : la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Sarthe, le Loir-et-Cher, l'Indre, la Vienne, les Deux-Sèvres, le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

Ce n'est pas tout, dès ce mercredi 16 juillet, trois départements verront même cette vigilance grimper d'un cran. La station météorologique place trois départements en vigilance rouge : l es Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse, accompagnés de six supplémentaires en vigilance orange : l'Aude, l'Hérault, le Gard, l'Ardèche, la Drôme et les Hautes-Alpes. Après les violents incendies qui ont frappé la région de Marseille, le risque plane désormais sur plusieurs régions.

© Météo France

Le vent et la sécheresse inquiètent

Tous les départements cités présentent des conditions particulièrement favorables aux départs de feux cette semaine. Ces derniers pourraient être largement favorisés en raison d'un mistral pouvant atteindre 70 km/h par endroits. "Le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation (est) très élevé comparativement aux normales estivales", estime Météo France.

De plus, "Cet état de sécheresse de la végétation est propice aux départs de feux. Il est aussi très inhabituel pour un début juillet, se rapprochant d'années remarquables comme 2017", explique la station météorologique. La sécheresse due à l'épisode de canicule qui s'est déroulée entre fin juin et début juillet, favorise également la prolifération des feux, avec l'assèchement de certaines plantes.

Météo France précise que le degré très élevé de feux de forêts (rouge) correspond à des "conditions météorologiques (qui) rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé". Le niveau d'alerte orange, lui, fait référence à des "conditions aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales et le risque de feux peut être localement très élevé"​​​​​​, apprend-on enfin.