Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du mardi 15 juillet 2025, 97 millions d'Euros en jeu

EUROMILLIONS. Retrouvez les résultats du tirage du mardi 15 juillet. La FDJ vous offre la chance de remporter la somme de 97 millions d'Euros !

Et si vous deveniez multimillionnaire ce soir ? Si vous remportez le jackpot de l'EuroMillions ce soir, vous serez presque centmillionnaire, grâce aux 97 millions d'Euros à gagner ce soir. De quoi vivre sans aucun souci financier jusqu'à la fin de vos jours, et même garantir un confort de vie à vos enfants et même à vos petits-enfants ! Vous pourriez aussi vivre sans limites, en voyageant au bout du monde avec vos amis, puis avec votre famille, en achetant la, ou les, voitures de vos rêves ! Vous pourriez aussi faire plaisir à vos proches en offrant ce fameux sac dont votre amie vous parle tant, la console dont votre petit frère rêve, le tableau qui met des étoiles dans les yeux de vos parents depuis toujours !

Pour réaliser ce rêve, il faut d'abord jouer à l'EuroMillions. Rien de plus simple. Rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ. Vous pouvez aussi vous rendre en point de vente physique de la Française des Jeux. Une grille coûte 2,50 Euros et vous devez cocher cinq numéros sur une liste de 50 et deux étoiles sur une liste de 12. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! Et si vous n'avez pas eu une chance exceptionnelle, vous pouvez toujours devenir millionnaire grâce à My Million.

Les résultats