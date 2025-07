Incendie à Paris, xiie arrondissement : un immeuble en feu, quelle est l'origine ?

Un incendie est en cours dans un immeuble du XIIe arrondissement de Paris. La mairie appelle à éviter la zone. Une colonne de fumée est visible depuis une grande partie de la capitale.

Un immeuble de sept étages est en proie aux flammes dans le XIIe arrondissement de Paris, ce mardi 15 juillet. Il s'agit de l'immeuble Messager, situé rue du Charolais, dans le secteur de la gare de Bercy et de la gare de Lyon. La mairie de l'arrondissement explique sur X que "les pompiers sont sur place et tentent de maîtriser les flammes" et appelle les habitants à "éviter le secteur", "entre la rue de Rambouillet et la rue Montgallet".

Emmanuel Grégoire, député de la 7e circonscription de Paris et candidat à la mairie, adresse un message de remerciement "aux secours, aux pompiers de Paris mobilisés une nouvelle fois pour maîtriser les flammes et limiter au maximum les dégâts". Il informe que "la mairie du 12e et l'équipe municipale est sur place".

Y a-t-il des victimes ?

Sur les réseaux sociaux, des images de l'incendie circulent. On y voit des flammes rouges dévaster ce bâtiment, avec une colonne de fumée noire qui s'élève à plus d'une dizaine de mètres. Emmanuel Grégoire précise que l'immeuble était "en construction". Selon nos confrères de BFMTV, la mairie du XIIe informe qu'aucune victime n'est à déplorer, les personnes sur le chantier ayant rapidement été évacuées. À 19 h 45, le feu n'est toujours pas éteint. L'immeuble aurait dû être livré en octobre. On ne connaît pas encore les causes de l'incendie.