Orages en France : un mort et six blessés, des vigilances maintenues dans la moitié nord

Les violents intempéries ayant touché l'Est de la France ont fait un mort et au moins six blessés. Une grosse moitié nord du pays est encore placée en vigilance pour les orages, mais les alertes orange ont été levées.

En direct

11:31 - Les orages avancent d'Ouest en Est Les 53 départements en placés en vigilance pour les orages ne sont pas touchés par les intempéries au même moment ce lundi. La perturbation a d'abord frappé les territoires de la façade atlantique entre le nord de la Nouvelle Aquitaine et les Pays de la Loire avant de gagner l'intérieur des terres du Centre-Val-de-Loire et d'une partie de la Normandie et de l'Ile-de-France. A la mi-journée, tout le quart Nord-Est ains que le Normandie seront en vigilance, alors que l'alerte aura été levée sur le littoral atlantique excepté en Gironde. La perturbation poursuivre son chemin vers l'Est au cours de l'après-midi quittant progressivement les départements aquitains, normands, et franciliens.

10:14 - Les vigilances vents et pluie-inondations levées En plus des 53 départements placés en vigilance jaune pour les orages au cours de la journée, huit autres alertes étaient actives ce matin et on été levées entre 8 et 9 heures. Il s'agissait de cinq alerte concernant la pluie et les inondations dans le Rhône-Alpes, les Hautes-Alpes, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, mais aussi de trois alertes concernant le vent sur la façade atlantique et plus précisément la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et la Vendée.

08:38 - Six personnes blessées en Saône-et-Loire et en Savoie Les orages ont fait un mort, mais aussi six blessés dans l'Est du pays. Selon le dernier bilan, une personne a été gravement blessée en Saône-et-Loire, plus particulièrement sur la commune de Devrouze, en tombant de son toit et a été prise en charge par les secours dans un état "grave". Cinq autres individus ont été blessés mais cette fois en Savoie, parmi eux deux personnes ont été grièvement touchées par la chute d'un arbre qui s'est écrasé sur la voiture qui les abritait. Il s'agit d'un homme de 38 ans et d'un jeune homme de 17 ans selon les informations données aux médias par les pompiers.

08:26 - Une personne est morte dans un accident "en lien avec l'épisode orageux" en Saône-et-Loire L'épisode orageux du week-end qui prend fin ce lundi a été meurtrier. Une personne est décédée dans un accident "en lien avec l'épisode orageux" en Saône-et-Loire selon les pompiers. La victime "est tombée de son échelle de 5 mètres" sur la commune de Saint-Cyr au cours d'une "intervention" sur son toit ont précisé les secours qui sont intervenus sur place. Les pompiers n'ont toutefois pas précisé les causes de la mort de la victime.