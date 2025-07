Vigilance orages : une vingtaine de départements en alerte, des pluies intenses pendant plusieurs heures attendues

Une perturbation orageuse débute ce vendredi 18 juillet par l'ouest de la France. De fortes pluies et un risque de ruissellement sont annoncés.

Le temps devient instable par l'ouest à partir de ce vendredi 18 juillet suite à une dépression au large des îles Britanniques. De l'air chaud remonte aussi de la Méditerranée. Ce contexte entraine la formation d'un front orageux par le nord-ouest du pays. Les orages sont attendus pour ce vendredi après-midi en Mayenne, remontant ensuite vers la Normandie. Ainsi, 25 départements de l'ouest sont placés en vigilance jaune orages par Météo-France dans son bulletin de 10 heures pour ce vendredi : la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados, l'Eure-et-Loir, l'Orne, la Manche, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, le Loir-et-Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente, la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, la Dordogne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Il faudra être prudent, ces orages pourront parfois être forts et accompagnés de pluies intenses. "Des orages sévissent du nord des Pays de la Loire vers les côtes normandes et l'est de la Bretagne. Ils peuvent être virulents, donnant des rafles de vent de 70 à 80 km/h, de la grêle et surtout de bons cumuls de pluie", précise Météo-France. Des orages sont aussi attendus en soirée sur l'Aquitaine.

Six départements sont, par ailleurs, placés en vigilance pluie-inondation. Si l'Orne, la Mayenne et la Loire-Atlantique sont au niveau d'alerte jaune, l'Ille-et-Vilaine, la Manche et le Calvados ont été placés en vigilance orange, notamment pour la soirée et la nuit. Dans ces zones, plusieurs heures de pluie sont annoncées, avec un cumul jusqu'à localement 70 à 80mm et des risques de ruissellement par endroit. "Une aggravation du niveau de vigilance "pluie-inondation" n'est pas encore complètement exclue sur les départements voisins de ceux placés en vigilance orange, en particulier sur l'Orne, la Loire-Atlantique et la Mayenne" prévient Météo-France.

Un week-end très perturbé

Ce week-end, la tendance orageuse va persister. Des averses orageuses sont prévues d'abord en Normandie puis vont s'étendre et devenir plus virulentes du "sud de la Lorraine vers la Bourgogne, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, l'Auvergne, le Limousin, le Languedoc-Roussillon".

Samedi, seuls une petite vingtaine de départements, notamment dans le sud-est et en Bretagne, échappent à la vigilance orages. Dimanche, des orages pourraient encore se développer à l'est et la pluie toucher une majeure partie du pays.