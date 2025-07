Encore une tendance TikTok dangereuse, ne cédez pas à cette drôle de mode

Une céléèbre marque de tongs brésilienne a récemment sorti une nouvelle paire de tongs avec des clous. Actuellement en rupture de stock, les fashionistas ont alors eu l'idée d'en fabriquer par leurs propres moyens… non sans danger.

Tout commence avec la marque brésilienne Havaianas. Elle a récemment sorti une nouvelle paire de tongs avec des clous. Très vite devenue tendance, les fameuses tongs sont actuellement en rupture de stock. Un phénomène qui aura donné des idées à certains internautes… Les "Sunny Studs", le nom des tongs noires d'apparence simple, se démarquent par les clous argentés qui agrémentent tout le bord de la sandale. Idéal pour un look à la fois rock et bohème.

Il existe même deux modèles. Le classique de la marque au prix d'une vingtaine à une trentaine d'euros, ainsi qu'un autre modèle en édition ultra-limitée, plus coûteux, vers les 85 euros. C'est ce dernier qui est actuellement en rupture de stock, victime de son succès. Sur le réseau social TikTok, nombreux sont les internautes qui ont redoublé d'ingéniosité pour reproduire les fameuses pantoufles. Toutefois, le procédé utilisé est loin d'être sans danger.

Comme le décrit Femme Actuelle, le procédé est simple, rapide et peu coûteux. Sur TikTok, c'est avec le hashtag "studdedflipflops", signifiant "tongs ornées de clous", qu'il est possible de trouver des tutoriels pour fabriquer les fameuses tongs soi-même. En effet, des internautes se mettent en scène pour confectionner par leurs propres moyens ces sandales tendance. D'après les tiktokeurs, il suffit de se procurer des tongs bon marché ainsi que des punaises argentées ou dorées. Ensuite, il faut les planter au niveau des contours de la chaussure avec un peu de colle.

Une pratique dangereuse

Pourquoi donc la tendance peut-elle s'avérer dangereuse ? D'abord, pour une raison qui peut paraître évidente : à force de marcher, les punaises pourraient se détacher pour ensuite blesser le pied de la personne qui porte les fameuses sandales… Ainsi, elles pourraient provoquer une chute malencontreuse. Autre point à prendre en compte, avec les fortes chaleurs, les objets métalliques tels que les punaises peuvent très bien devenir extrêmement chauds et ainsi brûler la peau. Enfin, dernier souci, les tongs ne sont pas adaptées à ce type de procédé. Elles peuvent se déchirer plus vite et finir à la poubelle. Au final, le procédé pourrait bien faire perdre plus d'argent qu'il n'en fait gagner.