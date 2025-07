Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 19 juillet 2025, 12 millions d'Euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du Loto de ce samedi 19 juillet. La FDJ vous offre la chance de remporter 12 millions d'Euros.

Et si vous terminiez cette semaine en étant millionnaire ? Quels seraient vos projets ? Un voyage autour du monde en solitaire, ou avec votre famille ? Une voiture de sport, ou le dernier 4x4 électrique pour une virée nature ? Une montre de luxe, ou deux ? Des cadeaux pour vos proches ? Ou peut-être décideriez-vous de garder cette victoire pour vous. Saviez-vous que 99% des grands gagnants, c'est-à-dire ceux qui gagnent plus d'un million d'Euros, décident de garder leur victoire secrète ? C'est d'ailleurs pour cela que les témoignages de ces chanceux sont rares, même lorsque leur anonymat est garanti. Si vous remportez le tirage de ce soir, vous serez l'heureux, ou l'heureuse, gagnant(e) de 12 millions d'Euros ! De quoi vous faire plaisir pour le restant de vos jours et vivre un train de vie sans inquiétudes financières ! Mais pour gagner, il faut jouer.

Pour cela, rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ, ou en point de vente physique de la Française des jeux, pour remplir votre grille ou demander votre flash. Pour remplir une grille, vous devrez débourser 2,20 Euros et cocher cinq numéros sur une liste de 49 ainsi qu'un numéro chance sur une liste de dix. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! Et si vous n'avez pas eu cette chance, la FDJ tirera au sort dix participants pour remporter la somme de 20 000 Euros !

Les résultats