Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 21 juillet 2025, 13 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du Loto du lundi 21 juillet. La Française des Jeux vous offre la chance de remporter la somme de 13 millions d'euros.

Que feriez-vous avec 13 millions d'euros ? Le tour du monde en bateau ? Acheter une nouvelle maison ? Faire plaisir à vos proches ? Arrêter de travailler ? Quoi que vous décidiez de faire, si vous remportez le jackpot du Loto ce soir, votre vie va changer. Fini les fins de mois difficiles, terminés les soucis financiers et adieu aux économies !

Le saviez-vous ? Selon les statistiques de la Française des Jeux, certains numéros tombent plus fréquemment que d'autres. Il s'agit du 7, du 19 et du 32. À l'inverse, le 13 et le 25 tombent moins souvent que les autres. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout miser sur les statistiques pour remporter le jackpot. Le Loto est bien un jeu de hasard. Vous pouvez tenter de jouer toujours les mêmes numéros s'ils vous portent chance, de les choisir au hasard à chaque fois, ou bien de demander un flash sur le site ou l'application de la FDJ, ce qui revient à une grille dont les numéros ont été remplis aléatoirement.

Pour jouer, rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ ou en point de vente physique de la Française des Jeux. Une grille ou un flash coûte 2,20 euros et vous devrez cocher 5 numéros sur 49 et un numéro chance sur 10. Si tous les numéros sont bons, vous remportez 13 millions d'euros !