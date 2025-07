Un danger mortel signalé sur les plages de l'Atlantique, trop de gens sous-estiment les risques

Sur le littoral atlantique français, un risque mortel existe et reste méconnu chez certains baigneurs. Une alerte est justement en cours sur certaines plages de la Charente-Maritime.

Un phénomène naturel extrêmement dangereux. Comme tous les étés, sur la côte atlantique, elles se produisent à de nombreuses reprise et demeurent la hantise des vacanciers et des sauveteurs : les baïnes, ou courants de baïne. Difficile à repérer, la baïne - "petite bassine" en patois landais - prend forme sur des plages à fond plat, principalement dans les Landes, mais il est possible d'en trouver sur la totalité de la côte atlantique en France. L'eau forme une cuvette qui peut être assez profonde le long de la plage, notamment lors des marées hautes ou lorsqu'une forte houle est constatée.

En se vidant, ces "bassines génèrent de puissants courants qui peuvent emporter les baigneurs vers le large, ce qui peut être très dangereux", explique La Chaîne Météo. Le danger peut tout simplement être mortel. En 2023, 14 personnes sont décédées, piégées par une baïne, selon les chiffres dévoilés par la préfecture maritime de l'Atlantique. "On a toujours malheureusement des drames", regrettait l'an passé le vice-amiral d'escadre Jean-François Quérat, préfet maritime de l'Atlantique en marge d'un bilan présenté à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées Atlantiques).

Alerte maximale sur le littoral de la Charente-Maritime

Ce mois de juillet 2025 ne fait pas exception à la règle. Notamment sur le littoral de la Charente-Maritime. Une alerte aux baïnes a été diffusée et concerne ces mardi 22 et mercredi 23 juillet 2025. "Le risque est élevé" prévient la préfecture, de 4 sur 5. Cinq communes sont particulièrement concernées : Le Grand-Village-Plage, Saint-Georges d'Oléron, Saint-Trojan, La Tremblade et Les Mathes. Voilà pourquoi, le préfet de la Charente-Maritime, Brice Blondel, appelle la population à "adopter un comportement responsable basé sur la vigilance et le respect strict des consignes de sécurité".

Il est conseillé de privilégier les zones de plages surveillées par les maîtres nageurs sauveteurs, surveiller les enfants en permanence, rester toujours avec eux quand ils jouent au bord de l'eau ou lorsqu'ils sont dans l'eau, ne pas se baigner si l'on ressent un trouble physique, ne pas surestimer son niveau de natation, prévenir un proche avant de se baigner, ne pas s'exposer trop, rentrer dans l'eau progressivement, ne pas boire d'alcool avant la baignade et en cas d'urgence, appeler le 18 ou le 112.

Quel comportement adopter face à une baïne ?

Malgré la plus grande vigilance, certains courants de baïne sont tellement puissants et soudains que l'accident peut arriver. Alors, que faire si l'on est pris dans une baïne ? Tout d'abord - même si cela est plus facile à dire qu'à faire - il est essentiel de ne pas paniquer. "Il ne faut pas chercher à nager à contre-courant : les accidents surviennent souvent lorsque les personnes s'épuisent à essayer de remonter le courant", précise La Chaîne Météo.

Laissez-vous porter par le courant, puis nagez parallèlement à la plage pour tenter de "sortir de la zone de turbulence", poursuit la station. Si vous êtes à bout de force, "levez le bras et appelez à l'aide pour attirer l'attention des sauveteurs ou des autres personnes présentes sur la plage ou en mer", conseille-t-on. Plus généralement, la consigne numéro un reste de toujours se baigner dans des zones surveillées par les maîtres-nageurs pour minimiser tout risque.