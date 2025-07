Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du mardi 22 juillet 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroMillions de ce mardi 22 juillet. La FDJ vous offre la chance de remporter la somme de 122 millions d'euros.

122 millions d'euros sont en jeu ce soir au tirage de l'EuroMillions. Avec 122 millions d'euros, vous auriez de quoi changer complètement de vie, avec vos proches. Une nouvelle maison, une nouvelle voiture (ou deux ?), un tour du monde avec votre famille, un mois entier sur une île déserte rien que pour vous… En tout cas, ce serait synonyme d'une vie sans soucis financiers. Mais il faut reconnaître que d'avoir, du jour au lendemain, plusieurs millions d'euros sur son compte en banque, cela peut être stressant. Alors, la Française des Jeux permet aux grands gagnants d'avoir accès à toute une équipe pour les aider à s'adapter à cette nouvelle vie.

Pour en arriver là, il faut jouer en vous rendant sur le site ou l'application de la FDJ, ou en point de vente physique de la Française des Jeux. Vous devrez remplir au moins une grille, au prix de 2,50 euros, en cochant cinq numéros sur 50 et deux étoiles sur 12. Si tous les numéros sont bons, c'est le Jackpot ! Mais en plus de jouer, il faut gagner et, pour cela, certains se basent sur les statistiques. Depuis le début de l'année 2025, les numéros qui sont le plus tombés au tirage de l'EuroMillions sont le 23, le 44, le 19, le 21, le 42 et le 50. Il faut tout de même prendre ces chiffres avec des pincettes et ne pas tout miser dessus.

Retrouvez les résultats de l'EuroMillions en direct, dès leur publication. Vous connaitrez les résultats du tirage de MyMillion autour de 20h50, et ceux du tirage de l'EuroMillions autour de 21h50.