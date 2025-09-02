10 septembre 2025 : un grand blocage confirmé ? La carte des mobilisations en France

Le collectif citoyen "Bloquons Tout" appelle à la mobilisation le 10 septembre 2025 contre le budget 2026 et maintient son mouvement malgré la possible chute du gouvernement attendue deux jours plus tôt. Quelles sont les actions prévues ?

Après les appels des partis de gauche à rejoindre le mouvement et à mener une "grève générale" le 10 septembre selon les mots de Jean-Luc Mélenchon, certains syndicats, dont la CGT, ont également prévu de se joindre à la mobilisation. Le mouvement citoyen "Bloquons Tout", lancé après les annonces budgétaires de François Bayrou visant 43 milliards d’euros d’économies en 2026, pourrait ainsi prendre une ampleur démentielle, malgré l'absence de soutien de l'intersyndicale. L’appel se diffuse toujours massivement sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Mobilisation10Septembre.

"Ce mouvement est né parce qu'on en a marre", pouvait-on lire sur le site internet mobilisation10septembre, désormais inaccessible. "Marre de voir Bayrou détruire ce qu'il reste de justice et de solidarité. Assez des coupes, assez des sacrifices toujours imposés aux mêmes, assez de l’austérité qui écrase les gens pendant que les puissants continuent tranquilles." La France insoumise espère que cette colère citoyenne sera capable de renverser le pouvoir deux jours après le vote de confiance qui risque de pousser le Premier ministre à la démission le 8 septembre.

La carte des mobilisations du 10 septembre 2025

Le mouvement du 10 septembre, structuré sur le site indignonsnous.fr, n'est pas sans rappeler les débuts du mouvement des Gilets jaunes né en novembre 2018 contre la hausse du prix des carburants : même logique de blocage, même appel à la mobilisation sans les structures syndicales. Mais aura-t-il la même force ? Le collectif citoyen derrière la mobilisation multiplie les idées des mobilisations sur les réseaux sociaux, sans qu'une organisation précise ne voit le jour : "Bloquons tout, ça veut dire des manifestations, des blocages de supermarchés ou de stations-service", expliquent plusieurs internautes sur X. Le collectif parlait aussi de confinement volontaire, du boycott des paiements par carte bancaire dans les jours suivant l'appel...

Des mobilisations physiques sous le forme de manifestations ou de rassemblements dans les villes sont prévues selon une carte recensant des dizaines d'actions partout en France. Des actions sont prévues dans les plus grandes villes du pays et pas que ! Des blocages stratégiques sont aussi programmés, notamment au Port du Havre et dans les raffineries d'Ile-de-France. Aucun blocage n'est pour l'heure officiellement prévu sur les ronds-points ou les axes routiers, mais l'idée tente des sympathisants du mouvement comme le rapporte Médiapart, présent à un rassemblement d'au moins deux cents personnes sur les marches du palais des congrès de Montpellier le 26 août.

Autre les mobilisations, des appels à la grève ont également été lancés pour le 10 septembre. Si certains comme Jean-Luc Mélenchon ou la CGT appelle à une grève générale, ce n'est pas le cas de l'intersyndicale qui a refusé de s'associer au mouvement citoyen. Reste que plusieurs secteurs ont déjà annoncé une mobilisation le jour-J : la SNCF, les enseignants ou encore le secteur de la santé.

Attention, la mobilisation du 10 septembre pourrait s'étendre dans le temps : "Le 10 ne sera qu’un point d’étape", a affirmé Christophe Delecourt, secrétaire général de l’UFSE-CGT, dans les colonnes de 20Minutes. Il faut donc s'attendre à d'autres appels à la mobilisation.

Trois "modes d'actions" pour le 10 septembre

Le collectif à l'origine du mouvement "Bloquons Tout" appelle à un "arrêt total du pays" à partir du 10 septembre 2025, une action qu'il veut "pacifique pour dénoncer les injustices et reprendre le pouvoir collectivement". Les organisateurs, qui souhaitent rester anonymes, annoncent trois "modes d'action" : le boycott, la désobéissance et la "solidarité citoyenne". Avec le boycott, qu'il appartient à chacun de mener ou non, le mouvement espère être porté par des actions coups de poing pour faire entendre sa colère : cesser les achats dans les grandes surfaces, retirer son argent des banques, limiter la consommation (essence, fast-fashion…), et arrêter de travailler si possible (congés, arrêts maladie…).

"Après le boycott, vient la désobéissance", explique le collectif. Celle-ci passe, selon sa description, par le "refus collectif de remplir certaines obligations" notamment administrative (déclaration, formulaire), par la "rétention ou ralentissement volontaire dans les services publics", mais aussi par "l'occupation pacifique de lieux symboliques (préfecture, mairies, antenne CAF)" et des "blocages ciblés" de routes ou de dépôts logistiques. "À partir du 10 septembre, on entre en résistance civique". Mais le mouvement citoyen ne pourra avoir du poids que s'il est suivi comme le rappelle le collectif qui appelle à "solidarité citoyenne" : "Ce mouvement ne tiendra que si on se soutient les uns les autres". Une solidarité qui peut prendre la forme de caisses de grève et de soutien local, de repas partagés ou encore de création d'espaces de discussion et de coordination dans chaque quartier et village, et du partage des savoirs.

Les mobilisations du 10 septembre seront-elles suivies ?

L'ampleur des appels à la mobilisation est telle que le mouvement du 10 septembre à théoriquement de bonnes chances d'être suivi. D'autant que l'opinion est majoritairement favorable à la mobilisation selon un sondage Toluna-Harris Interactive pour RTL publié vendredi 22 août : 63 % des sondés disent adhérer au mouvement : les soutiens des Écologistes sont les plus favorables au blocage (80 %), devant ceux de LFI (79 %), et ceux du RN (77 %). Toutefois, seuls 58 % des Français sont favorables à "bloquer le pays" le 10 septembre, 70 % préférant "des manifestations pour protester contre le budget du gouvernement".

La participation au mouvement du 10 septembre pourrait donc se concentrer sur certaines actions, notamment les moins contraignantes : les manifestations et les blocages physiques devraient être préférer aux actions de boycott. Si tel est le cas, le 10 septembre pourrait prendre l'aspect d'une journée de grève et de mobilisation classique. L'appel de certains syndicats, essentiellement la CGT et Solidaires, à rejoindre le mouvement risque de participer à cette normalisation du mouvement qui se veut plus fort qu'une simple grève.

La mobilisation du 10 septembre risque surtout de souffrir de la récupération politique du mouvement, notamment par Jean-Luc Mélenchon. L'association du leader des insoumis au mouvement et plus largement de la gauche a pour conséquence "d'éloigner la droite de la droite" analysé Europe 1 qui note des appellent lancés sur les réseaux sociaux pour boycotter le mouvement. Un agent du renseignement a par ailleurs indiqué à Europe 1 que la politisation du mouvement "éloigne les risques d'une convergence des luttes". De plus, la possible chute du gouvernement le 8 septembre "finit de désintéresser les hésitants".