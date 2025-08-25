Blocage du 10 septembre : la carte des mobilisations, vers une grève générale ?

Un collectif citoyen appelle à bloquer le pays le 10 septembre 2025 pour protester contre le budget 2026. Jean-Luc Mélenchon appelle lui à "la grève générale" et la gauche, de manière générale, annonce soutenir le mouvement.

"Il faut que le 10 septembre, ce soit la grève générale". Ces mots sont ceux de Jean-Luc Mélenchon, leader historique de La France Insoumise, le 22 août dernier. Preuve de l'ampleur démentielle que pourrait prendre ce mouvement citoyen qui appelait lui, à "bloquer le pays". L'initiative est née en réponse aux annonces budgétaires du Premier Ministre François Bayrou, visant à économiser près de 43 milliards d’euros en 2026. Désormais, l’appel circule largement sur les réseaux sociaux via le hashtag #Mobilisation10Septembre et le boss des Insoumis appelle lui a "faire tomber le gouvernement".

"Ce mouvement est né parce qu'on en a marre", pouvait-on lire sur le site internet mobilisation10septembre, désormais inaccessible. "Marre de voir Bayrou détruire ce qu'il reste de justice et de solidarité. Assez des coupes, assez des sacrifices toujours imposés aux mêmes, assez de l’austérité qui écrase les gens pendant que les puissants continuent tranquilles." Un appel à la mobilisation générale qui rappelle les débuts du mouvement des Gilets jaunes en 2018 contre l'augmentation du prix de l'essence.

Lundi 25 août, la députée LFI de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain, assure être "favorable à la grève générale, bien sûr, mais vous savez, ça ne se décrète pas, ce sont les Françaises et les Français qui vont décider jusqu'où ils vont bloquer", explique-t-elle sur RTL. "Mon objectif de rentrée, c'est de construire une issue politique. Parce qu'il ne suffit pas de manifester, il ne suffit pas de censurer, il faut encore que la gauche soit en ordre de marche pour proposer aux Français une issue", poursuit-elle.

La gauche au soutien, les syndicats en retrait

Jean-Luc Mélenchon a donc appelé à censurer François Bayrou, dans un texte paru dans La Tribune Dimanche, le 17 août. "Nous ne laisserons pas faire (...) que l'Assemblée nationale soit réunie au plus vite en session extraordinaire", a-t-il lancé. "Nous déposerons immédiatement une motion de censure pour faire tomber le gouvernement", préviennent les signataires de la tribune, selon qui "ce gouvernement est incapable d'entendre raison" et "prépare la rentrée avec un projet de budget dévastateur". Plusieurs responsables LFI se sont joints à cet appel du multiple candidat à la présidentielle, tout comme le secrétaire général du PS Pierre Jouvet qui dit vouloir une "censure directe et immédiate".

Les insoumis demandent "à tous ceux qui partagent (leurs) principes et (leur) volonté d'action pour en finir avec le gouvernement Bayrou de se mettre immédiatement au service des collectifs locaux qui proposent cette mobilisation et à tout faire pour sa réussite". Un appel écouté par les partis de gauche, notamment le Parti Communiste, dont le porte-parole Léon Deffontaines a indiqué à l'AFP être "partie prenante" du mouvement. La patronne des Écologistes, Marine Tondelier a aussi appelé à soutenir cette mobilisation et celles à venir des syndicats, tout en refusant toute récupération politique. Le secrétaire général du PS Pierre Jouvet s'est également positionné "en soutien" du mouvement, mercredi 20 août. Les unitaires (ex-LFI) ont déjà appelé à faire du 10 septembre "le début de la lutte" pour "une vie digne et heureuse".

Les syndicats, eux, souhaitent rester en retrait. Opposés au budget 2026 de François Bayrou, ils ne sont toutefois pas forcément d’accord sur les actions à mener à la rentrée. Une intersyndicale est prévue le 1er septembre. La CGT, la CFDT, FO, la CFE-CGC et la CFTC en feront partie "pour examiner les moyens de réagir pour contrer ce nouvel accès de brutalité envers la société et le monde du travail", expliquent-ils un communiqué commun publié le 9 août dernier. "Pour l’instant, le mouvement du 10 septembre est assez nébuleux. On ne sait pas vraiment qui en est à l’initiative. Qui appelle ? Sur quelle base ? Il n’y a pas de rejet de principe, mais nous devons nous organiser", explique Christophe Delecourt, secrétaire général de l’UFSE-CGT, chez 20Minutes. Jean-Luc Mélenchon parlait de grève générale, Sud-Rail a déjà annoncé une mobilisation pour le 10 septembre prochain.

Selon un sondage Toluna-Harris Interactive pour RTL, publié vendredi 22 août, le mouvement de blocage du 10 septembre est soutenu par une majorité de Français. Sur les 1214 personnes interrogées, 63% disent adhérer au mouvement. Dans le détail, les soutiens des Écologistes sont les plus favorables au blocage (80 %), devant ceux de La France insoumise (79 %), et ceux du Rassemblement national (77 %). Le mouvement, qui a débuté après l'annonce par François Bayrou de mesures d'économies pour le budget 2026, veut dénoncer le projet du gouvernement. Selon le sondage publié par RTL, 70% des personnes interrogées se disent favorables "au fait qu'il y ait des manifestations pour protester contre le budget du gouvernement". Elles sont 38% à y être tout à fait favorables et 32% se disent plutôt favorables. Toutefois, seuls 58% des Français sont favorables à "bloquer le pays" le 10 septembre.

Jour-J : la carte des mobilisations du 10 septembre 2025

Les modes d'action rappellent fortement ceux des Gilets jaunes, nés en novembre 2018 contre la hausse du prix des carburants. Même logique de blocages, même appel à une mobilisation hors des structures syndicales. Pour l'instant, aucun signe distinctif n'est annoncé, contrairement au fameux gilet fluorescent de 2018. "Bloquons tout, ça veut dire des manifestations, des blocages de supermarchés ou de stations-service", expliquent plusieurs internautes sur X. Confinement volontaire, boycott des paiements par carte bancaire... Rien n'est assuré, mais plusieurs idées fleurissent sur les réseaux sociaux pour se faire entendre.

Le collectif à l'initiative du mouvement a déjà publié une carte des rassemblements et blocages sur son site internet. Des actions sont prévues le 10 septembre dans de nombreuses villes de France : Amiens, Angers, Avignon, Besançon, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nice, Orléans, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Troyes, Valenciennes. Des blocages stratégiques sont aussi programmés, notamment au Port du Havre et des Raffineries en Ile-de-France. Pour autant, aucun blocage de rond-point, cœur des mobilisations des gilets jaunes, n'a été annoncé pour l'instant. Attention, Christophe Delecourt - secrétaire général de l’UFSE-CGT - l'affirme dans les colonnes de 20Minutes : "Le 10 ne sera qu’un point d’étape", il faut donc s'attendre à d'autres appels à la mobilisation avant la fin de l'année, peut-être même dès les prochaines semaines en septembre.

L'origine du mouvement citoyen

Le mouvement du 10 septembre se veut depuis son lancement, apolitique et indépendant des syndicats, pourtant, il est diffusé par d’anciens Gilets jaunes, comme Anaïs Albertini, ainsi que par des comptes d’extrême droite et de la fachosphère. Libération note justement que les 28 premiers abonnements du compte X du collectif incluent plusieurs figures de la sphère complotiste et identitaire, dont le site pro-Kremlin "Nice Provence info". Le collectif appelle alors à un "arrêt total du pays" à partir du 10 septembre 2025, une action qu'il veut "pacifique pour dénoncer les injustices et reprendre le pouvoir collectivement". Les organisateurs, qui souhaitent rester anonymes, annoncent trois "modes d'action". D'abord, un boycott : cesser les achats dans les grandes surfaces, retirer son argent des banques, limiter la consommation (essence, fast-fashion…), et arrêter de travailler si possible (congés, arrêts maladie…)

"Après le boycott, vient la désobéissance", décrient-ils sur leur site. Le mouvement appelle à un "refus collectif de remplir certaines obligations" (déclaration, formulaire), à la "rétention ou ralentissement volontaire dans les services publics", mais aussi à "l'occupation pacifique de lieux symboliques (préfecture, mairies, antenne CAF)" ou encore "blocages ciblés" de routes ou de dépôts logistiques. "À partir du 10 septembre, on entre en résistance civique". Seulement, "ce mouvement ne tiendra que si on se soutient les uns les autres", d'après les organisateurs. Alors, ils appellent à la "solidarité citoyenne" à travers la création des caisses de grève et de soutien local, l'organisation de repas partagés ou encore l'ouverture d'espaces de discussion et de coordination dans chaque quartier et village, et le partage des savoirs.