Blocages du 10 septembre, en direct : feux, interpellations... La tension monte sur le périphérique parisien

D'importantes perturbations sont prévues ce mercredi. À Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Grenoble ou Marseille, les premiers blocages sont en cours, notamment sur les routes.

L'essentiel : Ce mercredi 10 septembre, 100 000 participants au mouvement sont attendus dans toute la France, mobilisés sur des blocages, des sabotages ou encore des manifestations. Un dispositif de 80 000 forces de l'ordre a été déployé par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.

Les appels aux blocages d'axes routiers, de ronds-points mais aussi de sites stratégiques en fonctions des localités se multiplient. L'arrêt de l'utilisation des cartes bancaires pour cibler les banques, des opérations "péages gratuits" sur les routes et "chariots gratuits" ou encore désertion dans les grandes surfaces sont prévues.

Des perturbations sont déjà recensées à travers tout le pays. Un blocage est en cours près de l'aéroport de Nantes, des tentatives de blocages ont été déjouées à Bordeaux et Paris, de plus, près du port du Havre, les premiers blocages ont débuté avec des barrières et des banderoles pour bloquer l'axe et ralentir la circulation. Enfin, les forces de l'ordre sont mobilisées à Lyon pour débloquer la circulation sur le pont Gallieni.

Selon la préfecture de police de Paris, les forces de l'ordre ont, à ce stade, procédé à 65 interpellations dans l'agglomération. La Brav-M a été déployée au niveau de la porte de Bagnolet, à l'ouest de la capitale, indique BFMTV. Le périphérique parisien est également bloqué au niveau de la porte de la Chapelle, des manifestants ont fait irruption sur les voies avec des fumigènes. Plusieurs feux ont également été allumés.

Grèves, points de blocage, rassemblements... Retrouvez ci-dessous la carte de l'ensemble des mobilisations prévues ce 10 septembre à travers la France.

En direct

08:18 - Important rassemblement à Marseille À Marseille, "plusieurs centaines de personnes sont rassemblées, au niveau de la place de la Joliette, renversant des poubelles et jouant au jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre qui leur font face", révèle BFMTV. De facto, le trafic est perturbé dans plusieurs secteurs de la cité phocéenne. Les jeunes sont parfois "le visage masqué, il s'agit de petits groupes très mobiles, menant des actions sporadiques, rendant les contrôles de police difficiles", précise la chaîne info. 08:14 - La situation se tend à Toulouse Selon une information de France 3 Occitanie, "des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre se sont produits" dans le quartier Jolimont, dans la ville rose, "dès 6h30 ce matin". Selon des témoignages sur place, "environ 200 personnes se sont réunies pour bloquer le rond-point situé à coté de la station de métro en dressant des barricades. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues en utilisant notamment des gaz lacrymogènes", apprend-on. 08:06 - L'A10 a été coupée à Poitiers A Poitiers (Vienne), les gendarmes évacuent les manifestants qui se trouvent sur l'A10 au niveau de la sortie Poitiers centre, sortie n°30 (Poitiers sud). L'autoroute A10 a été coupée dans les deux sens entre 7h30 et 8h. À 7h40 "aucun véhicule ne circulait entre Poitiers Sud et Poitiers Nord, les automobilistes étaient invités à sortir à Saint Maixent l'École et à Poitiers Nord", précise ICI Poitou. 08:05 - Mille manifestants sur une trentaine de rassemblements Selon la gendarmerie nationale, un "gros millier de manifestants" est actuellement présent en France dans diverses mobilisations, indique BFMTV. Le Parisien précise qu'une trentaine de rassemblements sont en cours avec environ dix actions de blocages d'axes routiers, dont une très importante de l'A10 dans les deux sens de circulation au niveau de Poitiers. 07:59 - 59 interpellations en France La préfecture de police de Paris a annoncé l'interpellation de 51 personnes à Paris et en petite couronne. Huit personnes ont aussi été interpellées dans le reste de la France, a ajoué le porte-parole de la police nationale sur RMC ce matin, portant le nombre total d'interpellations par la police à 59 à 7h30. 07:56 - Un viaduc bloqué proche de Caen et un feu allumé Dans le Calvados, à proche de Caen, le viaduc de Calix est totalement bloqué par des manifestants. Ces derniers ont mis le feu à des objets pour y ralentir la circulation, selon les informations de France Info, ce mercredi matin. LIRE PLUS

En savoir plus :

Le mouvement du 10 septembre, structuré sur le site indignonsnous.fr, va consister en plusieurs actions menées par des collectifs locaux reposant "principalement sur des militants associatifs, politiques, certains notamment issus de la mouvance d’ultragauche et de certaines fractions syndicales", selon les renseignements territoriaux. L'organisation des mobilisations passe essentiellement par des messageries cryptées sur Telegram ou Signal "avec des canaux distincts pour chaque section locale" tous recensés sur une carte du site Indignons-nous.

Concernant les actions, elles sont multiples. Les appels aux blocages d'axes routiers, de ronds-points mais aussi de sites stratégiques en fonctions des localités se sont multipliés ces derniers jours. Parmi les cibles on retrouve le tunnel du Prado à Marseille, le périphérique de Rennes, le port du Havre et plusieurs raffineries du pays (et peut-être les rocades et périphériques d'autres villes françaises) et de nombreux ronds-points partout en France. Des actions qui ne sont pas sans rappeler celles des Gilets jaunes en novembre 2018. Outre les blocages, certaines actions appellent à des "barbecues revendicatifs" devant des sites institutionnels comme à Lille qui organiser un banquet militant devant le Centre financier. Les renseignements ont également observé une mobilisation de la communauté LGBTQIA+ ainsi que des mouvances de gauche motivées par les appels à rejoindre le mouvement lancé par les élus insoumis, socialistes et écologistes. A contrario, le droite et l'extrême droite ne se sont pas associées au mouvement du 10 septembre.

La mobilisation du 10 septembre doit aussi passer par des actions peu quantifiables ou visibles rattachées à l'appel au boycott lancé par le mouvement "Bloquons tout" : l'arrêt de l'utilisation des cartes bancaires pour cibler les banques, des opérations "péages gratuits" sur les routes et "chariots gratuits" ou désertion dans les grandes surfaces. Un boycott auquel s'ajoute des appels à la désobéissance civile, mais aussi de nombreuses manifestations. Si les renseignements s'attendent davantage à des actions de blocages qu'à des manifestations traditionnelles sur la voie publique "peu prisées des contestataires", plusieurs dizaines de villes voient des appels aux rassemblements s'organiser. Une carte des mobilisations recense une bonne partie des actions prévues, sous toutes leurs formes. "Des actions se préparent "en tous points du territoire, dans les villages comme dans les grandes agglomérations" d'après les renseignements.

Les manifestations du 10 septembre pourraient être plus suivies que les actions de blocage, car si le mouvement bénéficie du soutien des citoyens selon un sondage Toluna-Harris Interactive pour RTL publié vendredi 22 août, ils sont une majorité à préférer "des manifestations pour protester contre le budget du gouvernement". Si 63 % des sondés disent adhérer au mouvement, ils sont 58 % à être favorables à "bloquer le pays" le 10 septembre et 70 % à privilégier les rassemblements traditionnels.

Le plan anti débordements de Retailleau pour ce 10 septembre

Face à cette mobilisation soutenue par des mouvances hétéroclites et dénuée de "leadership clairement identifié", les autorités redoutent que "l’absence de coordination structurée" conduis à des débordements. "L’absence de canalisation majore le risque d’actions par des groupes radicaux et violents", préviennent-ils. Le ministère de l'Intérieur a donc pris des mesures pour encadrer le mouvement du 10 septembre et a adressé une note que Le Figaro a pu consulter - leur indiquant la "conduite à tenir face à de potentiels troubles à l’ordre public" : "Toute tentative de blocage des infrastructures essentielles à la vie de la Nation devra être entravée en amont et le cas échéant faire systématiquement l’objet d’un déblocage dans les délais les plus brefs", annonce le locataire de la place Beauvau. En cas de dégradation de bâtiments publics, Bruno Retailleau promet une "interpellation systématique" pour "les présenter à l’autorité judiciaire".

Le ministre a listé des zones devant être particulièrement surveillées : "les gares, ports, aéroports, transports en commun, axes routiers structurants, les dépôts pétroliers, plateformes logistiques, les centrales électriques, les usines d’incinération de déchets ou les sites de traitement des eaux, ainsi que les principaux centres d’approvisionnement du pays tels que le marché d’intérêt national de Rungis". Des équipements comme les radars routiers, ou certains sites susceptibles "d’incarner le capitalisme" feront aussi l'objet d'attention particulière. La mission est annoncée : "quadrillage de la voie publique" et "maîtrise des points stratégiques identifiés par les services de renseignement" pour intervenir rapidement.