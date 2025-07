Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 23 juillet 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Mercredi 23 juillet, 14 millions d'euros sont remportés au tirage du Loto. Voici les résultats...

Un joueur pourra-t-il sauter de joie depuis son canapé ce mercredi 23 juillet 2025 ? Quel sera le verdict de ce tirage du Loto ? Un ou des gagnants sortiront-ils du lot ? Ce mercredi, 14 millions d'euros ont été mis en jeu par la Française des Jeux (FDJ). Pour jouer au Loto, il suffit de cocher six numéros : cinq numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro chance sur une grille de 10 numéros. Le jackpot est remporté si le participant a cinq numéros gagnants et le numéro complémentaire. Le prix d'une grille est de 2,20 euros. Il est également possible de choisir l'option second tirage, pour 0,80 euro supplémentaire. Elle permet de retenter sa chance avec les mêmes cinq numéros de la grille, hors numéro Chance. Une fois connus, les résultats s'afficheront ci-dessous :

En cas de défaite au tirage du Loto de ce soir, un nouveau grand tirage Euromillions est organisé par la FDJ et ses homologues européens. Un important jackpot pourra, éventuellement, être reporté ce vendredi avec une cagnotte de 138 millions d'euros. Pour les amateurs, il est possible de jouer dès à présent, moyennant au minimum 2,50 euros. Les participants ont jusqu'à 20 h 15 pour valider leur grille le jour J. À noter qu'il est possible de jouer plusieurs grilles. Reste que cela a un coût et que si les chances sont forcément augmentées, cela ne garantit en rien une victoire. Les résultats seront délivrés vendredi soir vers 21 h 30 sur le site de Linternaute.com.

En attendant, si vous vous demandez quels numéros jouer, la FDJ rappelle sur son site que le Loto est un jeu de hasard. Faire des prévisions sur les prochains numéros n'est pas vraiment recommandé. Il est ainsi impossible de donner des pronostics fiables. Il est toutefois possible de jouer les numéros les plus sortis ou à l'inverse les plus rares. Bonne chance à vous !