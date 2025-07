Cette catastrophe qui se profile menace sérieusement le système des retraites en France

Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la population française a baissé. En 2024, il y a eu plus de décès que de naissances.

Les Français font des enfants de plus en plus tardivement, voire de moins en moins. Conséquence : les naissances sont en chute libre. En 2014, on comptait 818 000 naissances, contre 650 000 en 2024, selon les derniers chiffres de l'Insee. Et ce n'est pas ce qui est le plus inquiétant. Le nombre de décès a été plus important l'année dernière (à 651 000) que le nombre de nouveaux-nés. Le solde naturel de la France s'établit à -1 000. La population française a donc baissé. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

"La période ne semble pas favorable à un projet de parentalité ou d'agrandissement de la famille, pour des raisons économiques ou des incertitudes sur le futur", explique à Franceinfo Didier Breton, chercheur associé à l'Institut national d'études démographiques (Ined). Selon Gérard-François Dumont, démographe et président de la revue Population et Avenir, interrogé sur LCI, les freins à la natalité sont les problèmes de conciliation vie professionnelle et vie privée, avec peu de places en crèches, et les difficultés à trouver un logement suffisamment grand pour loger toute la famille. À quoi s'ajoutent l'inflation et les problèmes d'argent, alors qu'un enfant coûte cher en nourriture, vêtements, santé, activités extra-scolaires…

Un système de retraite déjà déficitaire

Pourquoi est-ce grave s'il y a plus de décès que de naissances ? "Le solde négatif qu'on observe aujourd'hui, et qui va continuer à baisser, n'aura ses premiers effets importants que dans 15-20 ans", détaille Didier Breton. Mais parmi ces conséquences : le système de retraite français pourrait être remis en question. "À plus long terme, moins d'enfants, c'est moins de personnes sur le marché de l'emploi dans 20 ans, c'est moins de cotisants pour des retraites, des pénuries de main-d'œuvre…"

Moins de cotisants, alors qu'il y a de plus en plus de retraités. Selon l'Insee, les personnes à la retraite représentaient 20,5 % de la population en 2020. L'institut estime qu'à l'horizon 2070, on comptera presque 30 % de personnes de plus de 65 ans. Et selon la Cour des Comptes, si le système de retraite était à l'équilibre en 2023, il devrait connaître un déficit de 6,6 milliards d'Euros en 2025, et de 30 milliards d'Euros en 2045.

Ce n'est pas tout : "Si nous n'avons pas recours à l'immigration, la population va diminuer en même temps que la taille du marché français [...] Le premier secteur touché à court terme sera celui de la petite enfance : les assistantes maternelles, les entreprises vendant des produits pour bébé et des couches…", puis viendra des fermetures de classes d'école dans les milieux ruraux.

Comment faire face à ce problème ? Au Japon, la natalité baisse depuis 30 ans, avec seulement 1,3 enfant par femme en moyenne. Pour combler le besoin de main-d'œuvre, le pays a décidé d'automatiser des tâches, détaille le chercheur. Mais cette solution ne résoudra pas le manque de cotisants pour notre système de retraite. D'autres exemples existent, comme l'Allemagne et de l'Espagne, qui ont un solde négatif depuis plusieurs années. "Les deux pays ont fait appel à l'immigration pour préserver leur économie et subvenir aux besoins des métiers en tension", indique Didier Breton.