Incendie dans l'Aude : le feu désormais fixé, l'origine toujours inconnue

L'incendie qui a parcouru 630 hectares de végétation près de Sigean, dans l'Aude, est désormais fixé, a annoncé la préfecture. Une enquête a été ouverte pour en déterminer les causes.

630 hectares de végétation ont été parcourus par un incendie près de Sigean, proche de Narbonne, dans l'Aude, depuis samedi 26 juillet 2025. Le feu serait parti samedi en début d'après-midi en bordure d'autoroute, sur la commune de Sigean. Le département était placé en vigilance orange incendie par Météo France pour le week-end. La préfecture du département a annoncé que l'incendie était désormais fixé. "Le Sdis de l'Aude maintient sur place un important dispositif de surveillance, afin de prévenir toute reprise du feu dans les prochaines heures", a-t-elle ajouté. Les vents de 40 km/h sont notamment un risque de propagation des flammes. Sur les 630 hectares parcourus, 300 ont été brûlés.

Six Canadairs, quatre Dash, un avion de repérage et deux hélicoptères bombardiers d'eau étaient à l'œuvre samedi pour tenter d'arrêter l'incendie. Ils ont dû être cloués au sol à partir de 21 heures 30 à cause de l'obscurité, a indiqué le sous-préfet de l'Aude Rémi Recio. Durant la nuit de samedi à dimanche, plus de 600 pompiers étaient à pied d'œuvre. Dès 9 heures dimanche, deux hélicoptères bombardiers d'eau et deux Canadairs ont repris du service, a indiqué à Ici Occitanie le sous-préfet. Quatre pompiers ont été blessés, dont deux hospitalisés pour avoir été incommodés par les fumées, mais leur vie n'est pas en danger, précise le média.

L'origine inconnue, une enquête ouverte

La ville de Sigean a rapidement mobilisé un gymnase pour accueillir les résidents des habitations évacuées. Les campings de Côte-Vermeille et Cap du Roc ont également été évacués de manière préventive, tout comme un lotissement de Port-la-Nouvelle. Deux gymnases ont cette fois été mobilisés pour accueillir tout ce monde : au total, 1 000 vacanciers aurait été impactés. Deux maisons ont été fortement endommagées à Sigean à la suite de l'incendie. L'une d'elle a même été quasiment détruite.

Trois routes départementales ont également été fermées samedi : la RD6009 entre Sigean et La Palme, la RD709 entre Port-la-Nouvelle et La Palme, et la RD205 au niveau de la ZAC du Peyrou à Sigean jusqu'à Fraissé-des-Corbières, a indiqué la préfecture. Dimanche matin, seule la RD709 a rouvert. Il s'agit déjà du deuxième incendie de grande ampleur dans l'Aude en juillet. Entre le 7 et le 8, 2 100 hectares avaient été atteints par les flammes près de Narbonne, et 1 000 pompiers avaient été mobilisés. Désormais, l'autre priorité des pompiers est d'enquêter sur les causes de l'incendie, notamment à l'aide d'un drone. Pour l'heure, l'origine de l'incendie, qui a ravagé 630 hectares, est toujours inconnue, comme l'ont rappelé le préfet et le chef de corps des pompiers de l'Aude, ce dimanche 27 juillet lors d'un point sur l'évolution de l'incendie.