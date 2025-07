Des dizaines de plages fermées à cause des galères portugaises, une menace potentiellement mortelle

Des galères portugaises ont été aperçues dans le sud-ouest de la France. Plusieurs plages sont fermées pour éviter les risques dus à cette sorte de méduse. À Biarritz, un jeune a dû être évacué par les pompiers après s'être fait piquer.

Elles ont tout d'une méduse et sont très dangereuses. On les appelle galères portugaises, physalies ou vessies de mer. Dans le sud-ouest de la France, plusieurs plages ont été fermées à cause de leur présence : Hendaye, Biarritz, Anglet et Bidart sont concernées, selon nos confrères de Sud-Ouest. Cette sorte de méduse évolue généralement dans des latitudes plus basses, où l'eau est plus chaude, mais le dérèglement climatique implique des températures plus élevées sur le littoral français où elles peuvent proliférer. Si aucune fermeture de plage n'y est encore annoncée, la préfecture des Landes met en garde sur leur potentielle présence.

Ces galères portugaises sont reconnaissables à leur "chapeau" qui flotte au-dessus de l'eau, contrairement aux méduses que l'on connaît habituellement sur nos côtes. Elles peuvent être confondues avec un sac en plastique transparent gonflé qui flotte à la surface. Mais sous l'eau, ce sont des tentacules urticants pouvant mesurer jusqu'à 20 mètres de long qui menacent.

Ce lundi 28 juillet, un jeune homme de 19 ans a été évacué sur la grande plage de Biarritz par les pompiers, aux alentours de 17 heures. Il a été piqué par une vessie de mer. Les douleurs persistantes ont nécessité l'intervention des secours, rapportent nos confrères de France Bleu.

Quels sont les bons réflexes à adopter ?

Lorsque la baignade est interdite à cause de la présence de physalies, il faut absolument respecter cette interdiction. Si vous vous baignez dans un espace où c'est autorisé et que vous en voyez une, éloignez-vous immédiatement, prévenez les personnes qui sont autour de vous ainsi que les maîtres-nageurs sur la plage. Attention, le risque persiste même lorsqu'elles sont échouées sur le sable. Il ne faut surtout pas les toucher.

En cas de piqûre, rincez abondamment la lésion avec de l'eau de mer sans frotter. Vous risqueriez de faire pénétrer le venin dans la peau. Si la douleur est trop forte ou que d'autres symptômes apparaissent, contactez tout de suite les secours (18, 112 ou 114 pour les sourds et malentendants).