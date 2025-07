Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 30 juillet 2025, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du loto de ce mercredi 30 juillet. Le jackpot ayant été remporté lors du dernier tirage, il s'élève à 2 millions d'euros.

Le jackpot en jeu ce soir au loto est le minimum possible. La FDJ vous offre la chance de remporter la somme de 2 millions d'euros après que le jackpot a été remporté lundi dernier. Il était alors de 16 millions d'euros. À côté d'une telle somme, 2 millions d'euros peuvent paraître assez peu, mais c'est tout de même une très belle somme ! Avec 2 millions d'euros, vous pouvez acheter une maison et même voyager dans le confort le plus total ! Cela représente aussi la fin de soucis financiers pour de nombreux joueurs venus tenter leur chance.

Pour remporter le jackpot, il faut que vous ayez coché les cinq bons numéros sur 49 et le bon numéro chance sur 10. Saviez-vous qu'un groupe de mathématiciens avait tenté de prendre une grille pour chaque combinaison possible, en 1992 en Australie ? Ils ont acheté 6,6 millions de tickets ! Avec ce passage en force, ils ont bien remporté le jackpot qui était alors de 27 millions de dollars. Pour que le jeu en vaille la chandelle en France, il faut attendre encore de nombreux tirages sans gagnants. En effet, pour couvrir toutes les combinaisons, il faudrait acheter plus de 19 millions de tickets ! À 2,20 euros chacune, vous en auriez pour plus de 40 millions d'euros rien que pour jouer. Pas sûr, finalement, que ce soit un bon calcul.