Les tsunamis peuvent aussi toucher la France métropolitaine, c'est arrivé il y a quelques années

Alors qu'une alerte tsunami était en place toute la journée sur les côtes françaises, en Polynésie, on peut se demander si cela pourrait arriver en métropole. Ça a déjà été le cas à plusieurs reprises et un nouveau tsunami pourrait bien frapper les côtes méditerranéennes dans les 30 à 50 prochaines années.

Les tsunamis n'arrivent pas qu'ailleurs. Ces dernières années, d'importants séismes ont provoqué des tsunamis, parfois meurtriers, dans le monde. On se souvient notamment de celui qui a frappé la Thaïlande, le 26 décembre 2004, faisant 5 400 morts et 3 000 disparus ainsi que de nombreux dégâts matériels. Il y a aussi celui qui a frappé la centrale de Fukushima, au Japon, le 11 mars 2011. Des vagues de 40,5 mètres de haut avaient frappé certains endroits, notamment Sanriku, et de 15 mètres de haut à Fukushima, provoquant la fusion de 3 réacteurs et des rejets radioactifs dans l'air et la mer.

Aujourd'hui, l'inquiétude est grande lorsqu'on parle de tsunami. Alors, lorsque l'alerte a été déclenchée, mercredi 30 juillet, dans le Pacifique après un séisme de magnitude 8,8 au large de la région russe du Kamtchatka, au nord-est de la Russie, des procédures d'urgence ont été enclenchées dans plusieurs pays (Pérou, Japon, États-Unis, Polynésie française…).

Des tsunamis peuvent également toucher la France métropolitaine, bien que le phénomène ne soit pas fréquent. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'on appelle un tsunami. Il s'agit de vagues formées suite à un séisme. L'eau se retire sur les côtes, laissant place à une ou plusieurs vagues, plus ou moins hautes.

Plusieurs failles sismiques en Méditerranée

Les régions du monde où il y a une forte activité sismique sont donc les plus à risque. Mais il y a également des failles sismiques en Méditerranée. Les séismes qui pourraient survenir dans les années à venir pourraient bien créer des tsunamis. Cela est même déjà arrivé à plusieurs reprises depuis le début du XXe siècle, notamment sur les côtes turques ou grecques.

Mais en France, c'est bien plus rare. Comme le rappelle Franceinfo, seuls huit tsunamis majeurs ont été recensés ces 500 dernières années. Le dernier remonte à 2003 et les vagues qui ont frappé nos côtes mesuraient alors 10 cm. Les dégâts ont été uniquement matériels, sur des bateaux dans les ports de plaisance. Ce phénomène était la suite d'un séisme de magnitude 6,9 dans la Méditerranée. Dans les Baléares, les vagues ont même atteint les 3 mètres localement, selon le Centre d'alerte aux tsunamis (CENALT). Le tsunami le plus important recensé sur les côtes de la France métropolitaine remonte à 1887. Un tremblement de terre de magnitude 6,9 a provoqué une vague de 2 mètres.

Selon l'Unesco, il y aura bien un tsunami important en Méditerranée dans les 30 à 50 années à venir. Les villes du littoral s'y préparent donc. C'est le cas de Cannes, qui organise des exercices d'évacuation, notamment dans les lycées. La région a même organisé un exercice pour les messages d'alerte sur les téléphones portables.

Si un tsunami venait à menacer les côtes de la France métropolitaine, des alertes seraient donc émises en amont. Comme ce fut le cas ce mercredi 30 juillet en Polynésie française, les autorités rappelleraient les bons comportements à adopter : "Restez en hauteur et loin des côtes si vous êtes sur terre ; restez au large si vous êtes en mer ; tenez-vous informés par les médias et les réseaux sociaux des autorités ; n'encombrez pas les lignes téléphoniques ; fermez les bouteilles de gaz ; fermez les alimentations électriques aux compteurs ; prévoyez votre nourriture de réserve et placez-la en hauteur ; fermez hermétiquement vos habitations ; amarrez vos bateaux et mettez à l'abri vos animaux ; préparez-vous à une éventuelle évacuation."