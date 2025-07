EuroDreams : le tirage du jeudi 31 juillet 2025 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Retrouvez le tirage de l'EuroDreams de ce jeudi 31 juillet. La FDJ vous offre la chance de devenir rentier pour les 30 prochaines années, empochant au total la somme de 7,2 millions d'euros.

Imaginez devenir rentier d'une très belle somme jusqu'en 2055. La Française des Jeux vous le propose avec le tirage de l'EuroDreams de ce jeudi 31 juillet. 20 000 euros par mois pendant 30 ans sont à gagner. En tout, cela fait 7 200 000 euros ! C'est presque 8 fois plus que le salaire net moyen en France. Cela veut dire un mode de vie 8 fois plus luxueux et même 8 fois plus paisible concernant les soucis financiers.

Le saviez-vous ? Le tirage de l'EuroDreams est ouvert à huit pays européens. Ce n'est pas comme le Loto qui ne concerne que la France. Il y a aussi la Belgique, l'Espagne, l'Autriche, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse.

Pour remporter le jackpot, il faut que vous ayez coché les six bons numéros sur 40 et le bon N°Dream sur les cinq possibles. Mais si vous n'avez pas trouvé ce dernier, vous gagnez tout de même une très belle somme ! 2 000 euros par mois pendant cinq ans. Ce n'est pas assez pour totalement changer de vie et ça ne fera pas de vous un millionnaire, mais cela représente un joli pactole de 120 000 euros en tout !

Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroDreams en direct dans cet article. Serez-vous le prochain gagnant de la FDJ ? Réponse entre 20h40 et 21h05.