Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du vendredi 1er août 2025, 168 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroMillions. La FDJ vous offre la chance de remporter la somme de 168 millions d'euros.

Imaginez devenir millionnaire ce soir. La FDJ vous offre la chance de remporter la somme de 168 millions d'euros ce vendredi 1er août au tirage de l'EuroMillions ! Une chance qui ne se présente pas tous les jours. En effet, cela fait plusieurs semaines que le jackpot est remis en jeu à chaque tirage et augmente à chaque fois qu'il n'est pas remporté. Avec 168 millions d'euros, il y a largement de quoi changer de vie drastiquement, pour vous et pour vos proches.

Avant de rêver à une toute autre vie, il faut jouer. Une grille vous coûtera 2,50 euros et il faudra cocher cinq numéros sur 50 et deux étoiles sur 12. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! L'EuroMillions est joué dans plusieurs pays d'Europe, mais une chance bien particulière est donnée aux joueurs français. Avec My Million, chaque joueur reçoit un code sur chacune de ses grilles. L'un des codes est tiré au sort et celui qui le possède peut réclamer un million d'euros même si aucun des bons numéros ne sont sur la grille !

Saviez-vous que le cerveau humain vous pousse à éviter de cocher des numéros consécutifs ? Pourtant, la suite "12-13-14" a autant de chances de sortir que "3-21-17". Et les tirages le prouvent très régulièrement. Il n'est vraiment pas rare de voir au moins deux numéros consécutifs tomber.