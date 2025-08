Weekend de chassé-croisé : une journée noire sur la route des vacances

Les juillettistes et les aoûtiens vont se croiser sur la route du départ ou du retour de vacances. Bison Futé prévoit une journée noire ce samedi 2 août.

C'est une grande journée de départ pour les aoûtiens. Après avoir travaillé toute l'année et reçu les photos des juillettistes pendant tout le mois, c'est à leur tour et pas question de perdre un weekend ! Bison Futé prévoit une journée noire sur l'ensemble du territoire dans le sens des départs, samedi 2 août à 10 heures, 554 km de bouchons étaient recensés. La veille, la carte était rouge et orange. Dimanche, elle sera orange. Pour rappel, la couleur orange signifie que la circulation est difficile, le rouge que la circulation est très difficile et le noir qu'elle est extrêmement difficile. Lundi, la carte sera à nouveau majoritairement verte dans le sens des départs, à l'exception du quart sud-est qui reste rouge.

Pour ceux qui sont impatients de partir, Bison Futé donne quelques conseils pour samedi 2 août : " Quittez ou traversez l'Île-de-France après 18h, évitez l'autoroute A11, entre Angers et Nantes, de 12h à 15h, évitez la route nationale 165, entre Nantes et Quimper, de 11h à 18h.

Les retours tout de même difficiles

Il y a aussi du monde sur la route des retours. Samedi 2 août, la carte de la France est orange avec le pourtour méditerranéen en rouge. Dimanche, elle sera verte à l'exception du quart sud-est en orange. Pour ceux qui rentrent de vacances samedi, voici quelques conseils à appliquer pour passer le moins de temps possible dans les bouchons : Rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 13h ou après 19h, évitez la route nationale 165, entre Quimper et Nantes, de 11h à 19h ". Pour ceux qui rentreraient dimanche, Bison Futé conseille d'"évitez l'autoroute A9, entre l'Espagne et Narbonne, de 11h à 18h, et entre Narbonne et Orange, de 12h à 20h, évitez l'autoroute A8, entre l'Italie et Le Luc, de 11h à 14h, évitez l'autoroute A54 et la route nationale 113, entre Salon-de-Provence et Nîmes, de 11h à 13h, évitez l'autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 11h à 14h et entre Orange et Lyon, de 12h à 16h, évitez l'autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 10h à 16h, évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l'Italie et la France, de 11h à 21h ".