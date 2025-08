Baisse de la natalité et hausse de la mortalité, la France va-t-elle connaître son premier solde naturel négatif en 80 ans ?

Sur le premier semestre de l'année 2025, il y a plus de décès que de naissances. Cela pousse à penser que cette année pourrait être la première, depuis 1944, où la France connaîtra un solde naturel négatif.

Il y a eu plus de décès que de naissances cette année. Selon l'Insee, 330 999 personnes sont mortes depuis le début de l'année et 317 340 sont nées. Cela donne un solde naturel négatif de 12 659 personnes. Une situation qui conduit à une diminution de la population, ce qui n'est jamais bon signe pour un pays, et qui ne s'est pas produit depuis 1944 (fin de la Seconde Guerre mondiale).

Mais ces chiffres sont à mettre en perspective. En effet, les épidémies de l'hiver ont coûté la vie à de nombreuses personnes. De plus, le pic de la natalité chaque année est en septembre. Le solde naturel de la France pourrait donc vite repartir vers le positif.

Mais les chiffres de l'Insee montrent une tendance qui peut aussi s'expliquer par la génération des baby-boomers. À la Libération, en 1944, jusqu'en 1964, la natalité a explosé avec plus de 800 000 naissances par an. Aujourd'hui, les baby-boomers sont âgés et arrivent à l'espérance de vie masculine. Une personne née en 1945 aura 80 ans cette année.

Une baisse de la natalité qui a plusieurs causes

Le recul de la natalité est un phénomène qui prend de l'ampleur chaque année. Sur la période janvier-juin, le nombre de naissances moyen par jour a baissé de 2,2% en 2025 par rapport à 2024. Cela s'explique par la hausse de l'infertilité qui touchait, en 2023, une personne sur dix dans le monde, selon l'OMS. De plus, l'écoanxiété et le changement de vision sur la parentalité des adultes poussent les Français à faire moins d'enfants. Cela s'ajoute également aux difficultés financières.

Pour autant, Emmanuel Macron avait appelé, en janvier 2024, à un " réarmement démographique ". Cette déclaration avait provoqué un tollé, notamment auprès d'organisations féministes qui y ont vu une tentative de prise de contrôle du corps des femmes.