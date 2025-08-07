DIRECT. Incendie dans l'Aude : 13 blessés et 36 maisons brûlées, l'origine du feu reste inconnue
Le plus gros incendie de l'été en France a déjà parcouru 16 000 hectares. Un mort et 13 blessés ont été recensés par la préfecture de l'Aude. À ce stade de l'enquête, il est impossible de confirmer la "thèse de l'incendie volontaire".
- L'incendie qui s'est déclaré mardi dans le massif des Corbières est "toujours actif" ce jeudi et a parcouru plus de 16 000 hectares de végétation dans l'Aude. Il s'agit du feu le plus important de France depuis 1949 mais son intensité "diminue" désormais, a indiqué à l’AFP Rémi Recio, sous-préfet de Narbonne.
- Une femme de 65 ans est morte, 13 personnes ont été blessées et trois sont portées disparues. 36 habitations et 40 véhicules ont été brûlés.
- Au total, 2 100 pompiers sont sur le terrain pour tenter de ralentir les flammes. Un dispositif militaire a été dépêché en appui : 200 sapeurs-sauveteurs des 1er, 4e et 7e Régiments d’instruction et d’intervention de la sécurité civile de l'armée de terre, des marins-pompiers de Marseille et des hélicoptères.
- Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a rappelé sur place que le feu n'était "pas encore stabilisé" mais "le niveau de risque reste très élevé". Le Premier ministre François Bayrou, déplore lui une "catastrophe d'une ampleur inédite".
- Concernant l'origine de l'incendie, le parquet de Carcassonne précise qu’à "ce stade", "aucune constatation technique ne permet d’orienter l’enquête vers la thèse de l’incendie volontaire". Le maire de Ribaute, Alain Coste, évoque lui un "mégot jeté" au micro de TF1.
09:43 - "La moindre étincelle peut faire repartir l'incendie"
Dans l'Aude, les secours font face à "un mélange entre du vent, une sécheresse importante et une hydrométrie très faible", qui font "que les sols sont extrêmement secs et très réactifs. Donc la moindre étincelle peut faire repartir l'incendie", explique ce jeudi matin sur BFMTV Christian Pouget, préfet de l'Aude. "Il faut intervenir le plus rapidement possible, d'où le déploiement de moyens tout autour de l'incendie pour parer à ces reprises de feu et qu'elles n'engendrent pas des dégâts supplémentaires". Son objectif est clair : "réduire à néant cet incendie".
09:18 - "La progression du feu s'est ralentie", confirme la préfecture
La préfecture de l'Aude confirme ce jeudi matin que "la progression du feu s'est ralentie" dans un point de situation. "Compte tenu des conditions météos favorables cette nuit (absence de vent et abaissement des températures)", notamment. 2 100 pompiers et 500 véhicules sont toujours sur place pour lutter conte les flammes. L'armée et la gendarmerie sont là en renforts.
08:21 - Végétation dense, relief.. Certaines lisières restent inaccessibles
Le colonel Christophe Magny indique que "le feu progresse plus lentement", mais il reste "90km de lisières" qui sont "souvent inaccessibles, on parle de lisière sale" en raison d'une "végétation dense et d'un relief important", confie-t-il auprès de BFMTV. "On met tout en oeuvre avec des moyens conséquents terrestres et aériens pour qu'on puisse passer le feu fixé dans la journée", assure-t-il. En effet, les secours tentent désormais de "noyer" l'incendie. Attention, un facteur pourrait donner du fil à retordre aux pompiers : le vent. Des rafales jusqu'à 40km/h sont attendues à la mi-journée. "L'arrière du feu est devenu l'avant du feu", précisait hier le patron des pompiers de l'Aude, les flammes pourraient donc être redirigées vers les communes déjà touchées par l'incendie.
08:02 - Le feu n'est "pas fixé", indique le chef des pompiers de l'Aude
Ce jeudi 7 août 2025, le feu n'est toujours "pas fixé" indique le colonel Christophe Magny, chef des pompiers de l'Aude. Il espère pouvoir le fixer "dans la journée", mais selon lui, "des lisières sont toujours actives" dans le département, confie-t-il au micro de BFMTV. Toutefois, une bonne nouvelle mérité d'être soulignée : la progression du feu qui était jusqu'alors de "1 000 hectares à l'heure, diminue d'intensité", a précisé à l'AFP Rémi Recio, sous-préfet de Narbonne. En seulement quelques heures, ce feu d'une ampleur inédite a ravagé "l'équivalent de l'année 2019, 2020, 2021 et le double de ce qui a brûlé en 2023", explique le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, présent sur place.