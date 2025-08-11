Incendie dans l'Aude : le feu est "maîtrisé", mais la surveillance reste de mise

Après 6 jours de lutte, l'incendie qui a ravagé l'Aude est maîtrisé depuis ce dimanche 10 août. Mais avec la canicule, "la surveillance restera étroite et renforcée" pendant plusieurs jours d'après la préfecture.

L'incendie dans l'Aude est désormais "maîtrisé", a annoncé le préfet sur X ce dimanche 10 août après-midi. En 6 jours, l'incendie a fait de sérieux dégâts. Une femme est décédée chez elle, 25 personnes ont été blessées, dont 20 sapeurs-pompiers. Le bilan matériel fait état de 36 habitations détruites, 20 autres endommagées, et 62 véhicules détruits. Ce feu, en ravageant 16 000 hectares de forêt, de zones agricoles et d’habitations, est devenu le plus grand incendie du siècle, dépassant le niveau de celui de 1949.

D’importants moyens ont été déployés depuis le début de l’incendie, le 5 août, et le sont toujours même si le feu est maîtrisé. "Les moyens sur place demeurent très importants et des renforts rejoindront le département dès (lundi) afin de poursuivre les actions sur la maîtrise du feu", a précisé le préfet de l'Aude dans un communiqué le 10 août. 58 militaires "formés aux feux de forêt auront pour mission de travailler sur les points chauds en appui des pompiers et de la sécurité civile". L'objectif est d'éviter de nouveaux départs de feux, d'autant plus que le département est en alerte rouge canicule ces lundi 11 et mardi 12 août. L'accès "à l'ensemble des massifs forestiers" est interdit au public jusqu'au 18 août.

D'après le préfet, "l'électricité est rétablie dans toute la zone de l’incendie". Les réseaux téléphoniques se rétablissent mais subissent toujours des difficultés. Et enfin concernant l'eau potable, "des analyses sont toujours en cours pour s’assurer de la potabilité de l’eau. Dans l’attente de ces résultats, il est recommandé de ne pas consommer l’eau du robinet dans les communes de : Durban, Coustouge, Villesèque-des-Corbières, Thézan, Jonquières, Quintillan, Villeneuve-les-Corbières, Fontjoncouse.