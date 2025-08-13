Incendie dans l'Aude : un "acte volontaire" en cause ?

L'incendie qui a ravagé l'Aude est maîtrisé depuis ce dimanche 10 août. D'après une première expertise, il "pourrait avoir une cause criminelle".

Un "acte volontaire" est-il à l'origine de l'incendie dans l'Aude ? Le procureur de la république de Montpellier a annoncé ce 13 août dans un communiqué relayé par La Dépêche que "les experts estiment qu'au regard des conditions de départ du feu, celui-ci pourrait avoir une cause criminelle résultant d'un acte volontaire". D'autres recherches doivent être menées pour confirmer cette hypothèse.

L'incendie dans l'Aude est "maîtrisé" depuis le dimanche 10 août après-midi. En 6 jours, l'incendie a fait de sérieux dégâts. Une femme est décédée chez elle, 25 personnes ont été blessées, dont 20 sapeurs-pompiers. Le bilan matériel fait état de 36 habitations détruites, 20 autres endommagées, et 62 véhicules détruits. Ce feu, en ravageant 16 000 hectares de forêt, de zones agricoles et d’habitations, est devenu le plus grand incendie du siècle, dépassant le niveau de celui de 1949. D’importants moyens ont été déployés depuis le début de l’incendie, le 5 août.

D'après le préfet, "l'électricité est rétablie dans toute la zone de l’incendie". Les réseaux téléphoniques se rétablissent mais subissent toujours des difficultés. Et enfin concernant l'eau potable, "des analyses sont toujours en cours pour s’assurer de la potabilité de l’eau. Dans l’attente de ces résultats, il est recommandé de ne pas consommer l’eau du robinet dans les communes de : Durban, Coustouge, Villesèque-des-Corbières, Thézan, Jonquières, Quintillan, Villeneuve-les-Corbières, Fontjoncouse.