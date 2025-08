Femme décédée dans l'Aude : que sait-on de la victime qui a refusé l'évacuation face aux incendies ?

Moins de 24h après le départ de l'incendie de l'Aude, une femme a perdu la vie alors qu'elle se trouvait toujours à son domicile.

L'incendie qui s'est déclaré ce mardi 5 août compte déjà une victime à son actif. Alors que les flammes continuent de progresser en ce mercredi matin, la préfécture de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse a annoncé le décès d'une femme qui se trouvait à son domicile.

"Le feu est arrivé très vite jusqu'à sa maison et elle n'a pas pu s'échapper" déclare Xavier de Volontat, maire de la commune. C'est dans la fin d'après-midi, alors que les gendarmes locaux et conseillers municipaux ont procédé à un tour complet des maisons dans le but d'évacuer la population des deux quartiers menacés par l'incendie. Si la quasi totalité des habitants se sont pliés aux recommandations des intervenants, ce ne fût pas le cas pour une habitante âgée de 65 ans et qui a insisté sur le fait qu'elle ne risquait rien.

"On l'a retrouvée cette nuit complètement carbonisée"

Face à ce refus, le maire de la commune a exprimé sa tristesse de perdre une habitante de son village, et ce, malgré tous les moyens déployés pour la sauver. "tout s'est bien passé pour les 80 à 100 personnes qui sont venues se réfugier au foyer, mais malheureusement cette femme a fait un autre choix."

L'incendie qui touche actuellement l'Aude est déjà le plus important de cet été 2025, et ce, alors que moins de 24h se sont écoulées depuis les premières alertes. En plus de la première victime déplorée, la commune fait état de deux personnes blessées dont une en état d'urgence absolue après avoir été grièvement brûlée. Outre les habitants de la commune, on dénombre également sept pompiers blessés dans l'incendie ainsi qu'une personne disparue.